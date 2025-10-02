ホビージャパンMOOK『HJメカニクス25』特集：機甲戦記ドラグナー 2025年10月２日（木）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、1987年TV放送のリアルロボットアニメ『機甲戦記ドラグナー』にフィーチャーした「HJメカニクス」の最新号を2025年10月２日（木）より全国書店にて発売いたします。
80年代最後のサンライズリアルロボット作品をプラモデル作例を軸に徹底フィーチャー!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage1】
1987年TV放送のリアルロボットアニメ『機甲戦記ドラグナー』。 大河原邦男氏が描くメタルアーマーは、ボディフレームをベースに外装を取り付けていくシステムで、コクピットポッドや各種武装など、新たなリアルロボット像を描いた作品となった。
HJメカニクス最新号では、1980年代最後のサンライズリアルロボット作品を、プラモデル作例を軸に徹底フィーチャー。TV放送40周年を前に本作の魅力を改めて掘り下げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage4】
【商品情報】
HJメカニクス25
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3948-2
●判型：A4変形・中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
80年代最後のサンライズリアルロボット作品をプラモデル作例を軸に徹底フィーチャー!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage1】
1987年TV放送のリアルロボットアニメ『機甲戦記ドラグナー』。 大河原邦男氏が描くメタルアーマーは、ボディフレームをベースに外装を取り付けていくシステムで、コクピットポッドや各種武装など、新たなリアルロボット像を描いた作品となった。
HJメカニクス最新号では、1980年代最後のサンライズリアルロボット作品を、プラモデル作例を軸に徹底フィーチャー。TV放送40周年を前に本作の魅力を改めて掘り下げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage4】
【商品情報】
HJメカニクス25
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3948-2
●判型：A4変形・中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330739&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ