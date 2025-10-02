『TOYOTA AE86 トレノ』Tシャツが「楽天市場」で販売開始！

TOYOTA公認ライセンス商品『TOYOTA AE86 トレノ Tシャツ』が楽天市場に新登場！

株式会社フェイス『TOYOTA AE86 トレノ』Tシャツ

ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP が手掛ける『TOYOTA AE86 トレノデザイン Tシャツ』が、 楽天市場 で取り扱いを開始し、より手軽にお求めいただけるようになりました。

「ハチロク」の愛称で親しまれる AE86 スプリンタートレノ は、1980年代を代表するスポーツモデルとして今なお絶大な人気を誇ります。現在もなおクラシックカーとして高い評価を受け続けています。自動車カルチャーの象徴ともいえるその存在感は、世代を超えて愛されている特別なモデルです。

本商品にプリントされているのは、このTシャツのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインのAE86イラスト。クラシックカーの魅力をシンプルかつ大胆に表現し、クルマ好きの心を強く惹きつけます。トヨタ自動車公認ライセンス取得商品のため安心してお楽しみ頂けます。

素材には 5.6オンスのコットン100％ を使用。しっかりとした厚みで型崩れしにくく、長く愛用できる耐久性を備えながら、柔らかな肌触りで着心地の良さも兼ね備えています。カジュアルでありながらも大人がすっきりと着こなせる上質な仕上がりです。

サイズは メンズM/L/XLの展開で、ユニセックスでお楽しみいただけます。シルエットはややゆったりとしており、普段使いはもちろん、カーイベントやドライブなど、クルマ好きのライフスタイルに自然に溶け込みます。

これまでCAMSHOP公式サイトで展開してきた本商品が、今回新たに楽天市場でも取り扱いを開始したことで、より多くのお客様に手に取っていただける機会が広がりました。AE86ファンはもちろん、クラシックカーや自動車カルチャーを愛するすべての方におすすめしたい特別な一着です。

キャッチーなイラストが入ったシンプルで遊び心のあるウェアをハイクオリティの材質で仕立てております。

旧車の中でも根強いファンの多いスプリンタートレノをグッズとしてお楽しみいただけるウェアをぜひこの機会にお求めください。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/norimono/2401ty01-20/

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)

『TOYOTA AE86 トレノ』Tシャツ『TOYOTA AE86 トレノ』Tシャツ『TOYOTA AE86 トレノ』Tシャツ

- 商品詳細

サイズ

M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm

L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm

丸胴仕様



材質：綿 100% 5.6oz セミコーマ糸天竺使用

- CAMSHOP.JP

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

- 商品紹介ページ

https://camshop.jp/?tid=2&mode=f39(https://camshop.jp/?tid=2&mode=f39)