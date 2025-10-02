株式会社サンクユー、BtoB-EC導入が定着しない原因と改善策を徹底解説するコラムを公開｜ROI最大化の実践ポイントを提示
2025年10月2日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入後に「想定した効果が出ない」「社内や顧客に定着しない」といった課題を抱える企業向けに、失敗の要因と改善策を整理したコラム「BtoB-EC導入後にうまくいかない5つの理由とその改善策｜運用定着・顧客活用・ROIを最大化するには？」を公開しました。
■ 背景：導入後に直面する“壁”
BtoB-ECは業務効率化や売上拡大のための有力な手段として注目されていますが、導入しただけでは成果が出ないケースも少なくありません。
「利用率が上がらない」「現場が旧来のFAX・電話注文から移行しない」「想定したROIが得られない」といった失敗例は珍しくなく、運用・活用フェーズでの課題解決が成否を分けます。
■ コラムの内容
本コラムでは、BtoB-EC導入後によくある失敗要因を5つに整理し、それぞれの改善策を具体的に解説しています。
・社内に定着しない：教育・マニュアル不足、現場の理解不足への対応方法
・顧客が使ってくれない：UI改善、再注文導線設計、段階的移行の工夫
・データ活用が進まない：基幹システムや在庫システムとの連携不足
・運用が属人化する：権限設計や運用ルール整備によるリスク低減
・ROIが見えない：削減工数・誤発注防止・売上効果を数値化し、投資回収を示す方法
■ 読むメリット
・導入後の定着化に失敗しないためのチェックポイントがわかる
・自社の課題を客観的に整理し、改善ステップを描ける
・ROIを高めるためにどこへ投資・改善すべきかの優先順位を把握できる
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入後にうまくいかない5つの理由とその改善策｜運用定着・顧客活用・ROIを最大化するには？
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/5_reasons_why_b2b_ec_fails_after_implementation_and_how_to_fix_them/
■ サンクユーのご支援
サンクユーは、BtoB-EC構築から運用定着・改善までをトータルでサポートしています。
「導入したが成果が出ていない」「これから導入するが失敗を避けたい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
■ お問い合わせ
ECサイトに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ