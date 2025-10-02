味の素グループ、ウォルターズ・クルワーの「CCH（R） Tagetik Intelligent Platform」を導入し、ローリングフォーキャストによる経営管理を高度化



CCH Tagetikにより、味の素グループは予測精度を大幅に向上し、 年間200時間のローリング

フォーキャスト業務を削減

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ウォルターズ・クルワーは、食品およびアミノサイエンス分野の世界的リーダーである味の素グループが「CCH® Tagetik Intelligent Platform」を導入し、財務計画および経営管理機能を大幅に強化したと発表しました。

課題

味の素グループは世界130以上の国と地域で事業を展開し、180を超える事業部門を有しています。同社は2023年に従来の中期経営計画を全面的に廃止し、目標設定のアプローチを見直しました。これにより、四半期ごとの見通し策定からローリングフォーキャスト（継続的予測）へ移行し、事業進捗をリアルタイムで把握できる体制を目指しました。

この変革の一環として、味の素グループは管理会計プロセスの高度化、分散システムの統合、販売数量や製品別売上などの非財務データも含む全社的なデータ統合を可能にする企業業績管理（CPM）プラットフォームを求めていました。また、財務部門の業務負荷を軽減し、予測精度を高め、迅速な意思決定を支援することも重要な要件でした。

そこで採用されたのが、柔軟なマスターデータ構造、強力な統合機能、スケーラブルな基盤を備えた「CCH Tagetik Intelligent Platform」です。これらの特徴は、単一システムでの情報統合や、ローリングフォーキャストの実現、という将来を見据えた同社のニーズに合致していました。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人 マネジング・ディレクターの箕輪久美子は次のように述べています。

「味の素グループによる先進的なデジタル変革は、CCH Tagetik Intelligent Platformが大規模で複雑な財務業務において、予測精度、機動性、透明性をいかに高められるか示す好例です。今回の取り組みに貢献できたことを、大変光栄に思います」

CCH Tagetik の導入により、味の素グループは以下の成果を実現しました：

・予測精度の向上 - 2024年度の事業利益の変動幅において、迅速かつ信頼性の高い情報開示を通じて投資家からの信頼を強化。

・ローリングフォーキャストの対象を拡大 - 対象法人を29社から36社へ拡大し、世界の主要子会社の一元的管理を実現。

・データ統合の進展 - 180以上の事業部門の多様なデータを統合し、経営データ要求への対応力を向上。年間で新たに4種類の重要レポートを作成可能に

・業務時間の削減 - ローリングフォーキャスト業務効率化により年間200時間の削減を達成し、戦略分析や計画立案のリソースを創出。

・財務・非財務データの一元化 - 製品別売上数量を含むデータを統合し、より包括的な業績モニタリングを実現。

味の素株式会社の執行役員常務 財務・IR担当の水谷英一氏は次のように述べています。

「CCH Tagetikを活用することで、経営判断の精度を高め、グループ全体のシナジーを強化できます。これこそが私たちFP&A（財務計画・分析）の果たすべき本来の役割だと考えています」

今後、味の素グループはCCH Tagetikの活用範囲を拡大し、サプライチェーン管理（SCM）データの統合や、非財務情報のさらなる一元化を進め、グループ全体での機動的かつデータ駆動型の意思決定を強化していく方針です。

より詳しく知りたい方は、味の素グループのCCH Tagetik Intelligent Platform導入成功事例全文 をご覧ください。

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー（EURONEXT: WKL）は、ヘルスケア、税務・会計、金融・企業コンプライアンス、法務・規制、経営管理およびESG各分野の専門家向けの情報、ソフトウェアソリューション、サービスを提供するグローバルリーダーです。同社は深い専門知識と技術およびサービスを組み合わせた専門的ソリューションを通じて、日々の重要な意思決定を支援します。

同社は2024年に59億ユーロの年間売上高を計上しました。世界180カ国以上の顧客にサービスを提供し、40カ国以上で事業を展開し、世界中で約21,600人の従業員を擁しています。本社はオランダのアルフェン・アン・デン・ラインにあります。

詳細はwww.wolterskluwer.comをご覧ください。またLinkedIn、Facebook、YouTube 、Instagramをフォローしてください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251001853734/ja/

Contacts

Media Contact

Tara Schumacher

Interim Director, External Communications

Corporate Performance & ESG

Wolters Kluwer

Mob: 1 614 561 2154

Tara.schumacher@wolterskluwer.com







Source: Wolters Kluwer





