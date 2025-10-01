海蔵亮太、約1年ぶりのオリジナル楽曲リリース！『始まりのファンファーレ』10月22日(水)午前0時 配信決定のご案内

吉本興業株式会社

毎週連続配信で【ギネス世界記録(TM)】に認定されている海蔵亮太が、10月22日（水）に新曲「始まりのファンファーレ」をリリースすることが決定しました。

ギネス世界記録(TM)認定以降も配信を続けており、現在130週を突破しましたが、「始まりのファンファーレ」は、2024年にリリースした「晩夏光」以来、約1年ぶりのオリジナル楽曲となります。

「自分の全てを肯定する力」をテーマに本人が作詞を担当。ストレートな言葉が明るく爽やかなサウンドにのり、海蔵亮太の伸びやかな歌声が引き立つ応援歌となっています。

さらに、この曲は、M B S / T B S 系『プレバト！！』10月・11月エンディングテーマとして、明日10月２日（木）より、OAされるのでリリース前にぜひチェックしてください。

海蔵亮太「始まりのファンファーレ」

10月22日（水）Digital Release

作詞：海蔵亮太 作曲・編曲：半田 翼

◆タイアップ情報

M B S / T B S 系『プレバト！！』

10月・11月エンディングテーマ毎週木曜 19:00～20:00

海蔵亮太 プロフィール

生年月日：1990年8月8日 出身地：愛知県

好きなアーティスト：槇原敬之 2021.5.19配信リリース 「サイコパスのうた」 TikTokの『#サイバーセキュリティー月間CP(SNSなど誹謗中傷・ いじめ撲滅キャンペーン)』に合わせて、海蔵自身が誹謗中傷コメントを拾って楽曲にしたアンサーソング「サイコパスのうた」を投稿したところ火が付き、1ヶ月で100万回再生を突破! 2023.4.12 からは海蔵亮太デビュー5周年を記念して、1年に渡って毎週楽曲配信をする新プロジェクト“Anniversary Every Week Project週刊海蔵”が始動! 毎週バラエティに富んだ楽曲を順次配信し、カ ラオケ世界チャンピオンの海蔵亮太が世界に向けて音楽を発信していきます。

2024.4.24 ギネス世界記録(TM)公式認定！ 記録名：音楽アーティストによるデジタルシングルの連続リリース最多週数達成！！ この記録は2023年4月12日より１年に渡り、毎週楽曲配信を行ってきており、2024年4月24日をもって楽曲配信数が55曲、55週連続配信を達成。 そして現在も継続している63週、63曲で正式にギネス世界記録(TM)認定となった。

◆ライブ情報

■現役歌王AllSTAR DREAM MATCH

2025年11月1日（土）東京国際フォーラムホールA

昼公演 開場13:00 開演14:00(予定)

夜公演 開場17:30 開演18:30(予定)

チケット： VIP席 20,000円 (最前優良席・特典付き)

SS席 15,000円（前優良席・特典付き)

指定席 9,800円 ※特典は後日、オフィシャルHPにて発表

チケットぴあ・2次プレリザーブ（抽選先行／10月5日(日) 23:59まで） https://w.pia.jp/t/genekikao/

・プリセール（先行先着）10月9日(木)18:00~10月15日(水)23:59まで

・一般販売 2025年 10月22日12：00~

オフィシャルページ：https://www.bs4.jp/genekikaojapan/news005/

■海蔵亮太ワンマンライブ

2026 2026年2月1日（日）名古屋・THE BOTTOM LINE

14:00開場／14:30 開演

一般先行受付

１.（抽選）2025/10/03(金) 10:00～2025/10/06(月) 23:59

２.（抽選）2025/10/10(金) 10:00～2025/10/13(月) 23:59

https://www.sundayfolk.com/liveinfo/571syyi