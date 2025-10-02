こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が11月2日・3日に「かえで祭」を開催 ― お笑いコンビ「大自然」「金魚番長」、ダンス＆ボーカルグループ「Protea*」、声優・細谷佳正さんが出演
東洋英和女学院大学（横浜市緑区）は、11月2日（日）・3日（月・祝）に第36回「かえで祭」を開催する。今年度は「実」をテーマとして、ゼミやクラブ団体などによる多彩な企画を実施。また、11月2日（日）の実行委員会主催企画「かえで祭スペシャルイベント2025」では、吉本興業所属のお笑いコンビ「大自然」と「金魚番長」によるお笑いライブ、男性8人組ダンス＆ボーカルグループ「Protea*」のコンサート、声優・細谷佳正さんのトークショーを行う。「かえで祭」は参加無料・予約不要だが、「かえで祭スペシャルイベント2025」はチケットが必要（800円）。なお、両日ともオープンキャンパスが同時開催される。
かえで祭は、学生が主体となって企画から運営まで行う東洋英和女学院大学最大のイベント。第36回となる今年度のテーマは「実」。開催される秋にちなみ、学生一人ひとりの歩みが"実"を結ぶことを願い、準備を進めている。
当日は、研究発表や模擬店、クラブ・サークルのパフォーマンスをはじめ、キリスト教を身近に感じられるプログラムや子ども向けの催しなど、学内外に広く開かれた企画を展開。実行委員会によるイベントでは、ゲストを招請し、お笑いライブやコンサート、トークショーなどが行われる。
概要は下記の通り。
■第36回「かえで祭」開催概要
【日 程】 2025年11月2日（日）・3日（月・祝）
【会 場】 東洋英和女学院大学 横浜校地（横浜市緑区三保町32）
【テーマ】 「実」
【入 場】 予約不要（参加無料・自由来場、ただし「かえで祭スペシャルイベント2025」はチケットが必要）
【主な企画】
研究発表／模擬店／クラブ・サークル発表／実行委員会主催のステージ企画／横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027」関連企画／キリスト教を身近に感じられる企画／子ども向けイベント ほか
【特設サイト】
https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/kaedefes2025
●実行委員会主催企画「かえで祭スペシャルイベント2025」
【日 時】 11月2日（日） 16:30～19:00（16:00開場）
【会 場】 5号館5101教室
【内 容】
・コンサート：Protea*（ダンス＆ボーカルグループ）
・お笑いライブ：大自然／金魚番長（吉本興業／お笑いコンビ）
・トークショー：細谷 佳正（声優）
※出演者は都合により、変更になる場合もございますのでご了承下さい
【チケット】（「かえで祭スペシャルイベント2025」専用）
《前売（一般）》
・販売：e＋（イープラス）
・購入ページURL
https://eplus.jp/sf/detail/4402270001-P0030001
※販売ページは10月6日12：00に公開予定（公開日時まではアクセスできません）
・販売期間：10月17日（金）12：00 ～ 10月26日（日）23：59
・料金：800円
※学生向けには別日程で販売
《当日券》
前売状況により11月2日（日）に販売する場合あり
※チケット販売の詳細、その他当日の状況などは、かえで祭特設サイトに掲載
○11月2日（日）・3日（月・祝）とも、オープンキャンパスを同時開催（事前受付推奨）。
・オープンキャンパスの詳細
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/2025112.html
