新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.3182ndソロアルバム発売のももクロ高城れにがソロで初登場

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.318に、10月15日（水）に2ndソロアルバム『OTOGIMASHOU』を発売するももいろクローバーZ・高城れにが決定。タワーレコード対象店舗、タワーレコード オンラインでアルバム購入者に特典としてポスターを差し上げます。

ももいろクローバーZ・高城れにのソロ2ndアルバムとなる『OTOGIMASHOU』のテーマは“御伽噺（おとぎばなし）”。1stアルバム以降にデジタルリリースされた楽曲と、アルバムのために書き下ろされた新曲が収録され、御伽噺のようにファンタジーな世界観が表現されています。御伽噺の世界に足を踏み入れようとするジャケ写が目を引く初回限定盤は、ソロコンサート活動10周年を記念した「まるっと10年まるごとれにちゃん ポジティブがすぎるツアー」のライブ映像やミュージックビデオが数本収録された豪華盤となっています。

アルバム発売を記念してタワーレコードでは、『OTOGIMASHOU＜初回限定盤＞』を対象店舗またはタワーレコード オンラインでご購入の方にコラボポスターを先着でプレゼントします。

タワーレコード オンラインニュースページ

https://tower.jp/article/news/2025/10/01/n101(https://tower.jp/article/news/2025/10/01/n101)

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店/タワーレコード オンライン

対象商品：OTOGIMASHOU＜初回限定盤＞

※ポスターは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

※初回限定盤のみ対象（OTOGIMASHOU＜通常盤＞は対象外）

【商品情報】

アーティスト名：高城れに

タイトル：OTOGIMASHOU＜初回限定盤CD＋Blu-ray＞

発売日：10月15日（水）

価格：13,000円（税込）

品番：KICS-94227

アーティスト名：高城れに

タイトル：OTOGIMASHOU＜通常盤CD＞

発売日：10月15日（水）

価格：3,300円（税込）

品番：KICS-4227

【プロフィール】

高城れに

生年月日 1993/6/21

出身地 神奈川

血液型 O

身長 158cm

2015年にグループ初のソロコンサートを開催して以降、毎年ソロライブを継続的に実施。2020年にはNHK連続ドラマ「彼女が成仏できない理由」の主演も務めた。2021年には初のソロアルバム「れにちゃんWORLD」をリリース。2023年3月に「レニー来航！！」を配信リリースし、本楽曲が横浜魅力発信タイアップソングとなり、現在も【横浜魅力発信アンバサダー】として活動している。2024年2月には主演を務める舞台「パルコ・プロデュース 2024『最高の家出』」が東京・紀伊國屋ホールで上演。2024年6月から10月にかけてソロコン10周年ツアー「まるっと10年まるごとれにちゃん ポジティブがすぎるツアー」を全国で全12公演開催した。2025年10月に2nd ALBUM『OTOGIMASHOU』をリリースし、全国3都市でZeppソロツアーを開催する。