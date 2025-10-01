BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME LIVE VIEWING 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパンBABYMETAL日本人グループ史上初となるロサンゼルス・INTUIT DOMEでのワンマンライブを全国各地の映画館に生中継＆ディレイ中継！

BABYMETALがアメリカ・ロサンゼルスにあるINTUIT DOMEで単独公演として開催するスペシャルアリーナショー「BABYMETAL SPECIAL US ARENA SHOW IN Los Angeles」の模様を、日本時間の11月2日（日）にライブ・ビューイング、7日（金）にディレイ・ビューイングすることが決定した。

今年結成15周年を迎え、グローバルアーティストとして世界を駆け巡るBABYMETAL。

5月には「BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025」のロンドン・The O2公演を日本人グループとして初めてソールドアウトで成功させ、さらに8月にリリースされた最新アルバム『METAL FORTH』は全米総合アルバムチャート（Billboard200）で初登場9位にランクイン。日本人グループ＆日本語歌唱アルバムとして、史上初となる全米トップ10入りを果たした。

そんなBABYMETALが、O2アリーナに続くスペシャルアリーナショーの第2弾として、日本人アーティスト史上初となるロサンゼルス・INTUIT DOMEでのワンマンライブを11月1日（土）（※現地時間）に開催する。そしてこの歴史的な一夜を、日本全国の映画館に独占生中継＆ディレイ・ビューイングでお届けする！

世界を熱狂させる圧巻のステージを、大スクリーンと大音響でリアルタイムに体感できるプレミアムな公演を、映画館で見届けてほしい。

BABYMETAL OFFICIAL SITE：http://www.babymetal.com(http://www.babymetal.com)

【実施概要】

＜タイトル＞

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME

LIVE VIEWING

＜日 時＞

【生中継】2025年11月2日（日）11:15開演（※予定/日本時間）

※開演時間は変更になる可能性がございます。

※現在は現地でのパフォーマンス開始は13時（※日本時間）を予定しておりますが、現地の状況によって早まる可能性があるため確定次第、本ページにて上映プログラムの詳細をお知らせいたします。

※開演時間が変更の場合でも上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

【ディレイ】2025年11月7日（金）20:00開演（※日本時間）

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜会 場＞

全国各地の映画館 ＞＞https://liveviewing.jp/babymetal-liveinla/(https://liveviewing.jp/babymetal-liveinla/)

＜料 金＞

【生中継】

7,500円（税込／全席指定） グッズ（BABYMETAL 子狐アクリルキーホルダー&ピクチャーチケット）付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※鑑賞代5,500円（税込）＋グッズ代2,000円（税込）

※チケット1枚につき、「BABYMETAL 子狐アクリルキーホルダー&ピクチャーチケット」を1つお渡しいたします。

※「BABYMETAL 子狐アクリルキーホルダー&ピクチャーチケット」は、生中継の入場時に限り、お持ちのチケット券面に記載されている映画館にてお渡しいたします。チケットと一緒に発行される『引換券』をご持参ください。引換え場所は映画館によって異なりますので、映画館スタッフにお声がけください。

※引換券をお持ちでない場合（紛失、盗難、持ち忘れ等）、グッズのお渡し及び後日配送、払い戻し等は行いません。

※引換券の再発行はいかなる場合でもいたしません。

※他の映画館や、上映日以外のお渡しは出来ませんので予めご了承ください。

※生中継は、グッズなしのチケットの販売はございません。

※「BABYMETAL 子狐アクリルキーホルダー&ピクチャーチケット」は不良品以外の交換はできません。

【ディレイ】

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

●生中継●

【THE ONE先行（抽選）】

2025年10月1日（水）20:00 ～ 10月3日（金）23:59

◎THE ONE：https://babymetal.com/la_liveviewing/(https://babymetal.com/la_liveviewing/)

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※「THE ONE」先行（抽選）は「THE ONE 2025」登録者限定の受付となります。

※プレリクエスト（抽選）と受付期間が重複していますが、「THE ONE」先行へのお申し込みを優先的に当選とさせていただきます。

※THE ONE先行とプレリクエストでお申込みの場合、重複当選する可能性があります。あらかじめご了承ください。

※開演時間変更に伴う、プレイガイドの申込キャンセルは不可となります。

【プレリクエスト（抽選）】

2025年10月1日（水）20:00 ～ 10月3日（金）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr(https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr)

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※開演時間変更に伴う、プレイガイドの申込キャンセルは不可となります。

【一般発売（先着）】

2025年10月28日（火）20:00 ～ 11月2日（日）開演時間まで

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr(https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

※【生中継】の映画館販売はございません。11月2日（日）開演時間までの一般発売をご利用ください。

●ディレイ・ビューイング●

【THE ONE先行（抽選）】

2025年10月4日（土）12:00 ～ 10月6日（月）23:59

◎THE ONE：https://babymetal.com/la_liveviewing/(https://babymetal.com/la_liveviewing/)

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※「THE ONE」先行（抽選）は「THE ONE 2025」登録者限定の受付となります。

※プレリクエスト（抽選）と受付期間が重複していますが、「THE ONE」先行へのお申し込みを優先的に当選とさせていただきます。

※THE ONE先行とプレリクエストでお申込みの場合、重複当選する可能性があります。あらかじめご了承ください。

【プレリクエスト（抽選）】

2025年10月4日（土）12:00 ～ 10月6日（月）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr(https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr)

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

【一般発売（先着）】

2025年11月3日（月・祝）13:00 ～ 11月6日（木）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr(https://l-tike.com/babymetal-la-lv-pr)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※おひとり様につき4枚までお申込みいただけます。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※生中継のチケットは、＜THE ONE先行＞＜プレリクエスト＞＜一般発売＞のみの受付となります。映画館での販売はございません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME LIVE VIEWING 情報サイト https://liveviewing.jp/babymetal-liveinla/(https://liveviewing.jp/babymetal-liveinla/)

企画：AMUSE

主催・配給：LIVE VIEWING JAPAN

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。