「リフレ 超うす安心パッド」をリニューアル発売

株式会社リブドゥコーポレーション (本社：大阪府大阪市、代表取締役 社長執行役員 宇田 知仁)は、お客様からの声をもとに、表面シートの柄を変更した「リフレ 超うす安心パッド」をリニューアル発売いたしますのでお知らせします。

■発売のねらい

軽失禁うす型パッド市場は、近年急速に成長しており、よりうすく快適なつけ心地の商品が求められています。「リフレ 超うす安心パッド」は、その圧倒的なうすさやつけ心地の良さにより、安心して使用できるとお客様からご好評をいただいております。

当該商品は、さらに快適なつけ心地を感じていただけるよう、お肌にふれる面を「立体表面シート」に改良いたしました。「立体表面シート」にすることで、ふんわりやわらかな質感と、吸水後もさらっと快適なつけ心地を実現しております。

さらに、「リフレ 超うす安心パッド」は軽失禁パッドとして唯一、「AskDoctors医師の確認済み商品」として認定されました。（2025年10月1日時点）

※「AskDoctors医師の確認済み商品」とは

エムスリー株式会社が運営する日本最大級（34万人以上の医師会員）医療従事者向け専門サイト「m3.com」に登録している医師が、商品やサービスの評価を行い、一定の基準を満たした場合にのみ「医師の確認済み商品」として認定されます。

（評価方法：資料を提示し、実施に商品を試用した上でのWebによるアンケート調査）

1. 発売日

2025年10月1日（水）予定

※旧品在庫が無くなり次第、新商品に切り替えとなります。

2. 商品特長

・超うすなのにしっかり吸収！モレ安心！

高吸収ポリマーが水分を閉じ込め逃がさない

・お肌にやさしい表面シート

やわらか立体シートで表面に水分が残らずお肌さらさら

素肌と同じ弱酸性素材を採用

・3つの消臭機能で気になるにおいをブロック

3. 商品概要

19cm 23cm 23cm 29cm

製品イメージ 25～300 cc

〈リブドゥコーポレーションについて〉

介護（Care）と治療（Cure）の両域において、一人ひとりの「生きるチカラを応援する」企業として 事業を展開。介護（Care）の領域であるライフケア事業では、「リフレ」ブランドで大人用紙おむつを 製造販売しており、施設・病院向けの業務用分野において介護のプロたちから選ばれています。治療（Cure）の領域、メディカル事業では、病院の手術室で使用される手術キットの製造販売をしており、近年シェアを高めています。超高齢社会において、両事業ばかりでなく、それぞれの重なる領域や周辺領域にもビジネスドメインを拡大しようとする取組みもスタートしています。

〇代表者 ：代表取締役社長 宇田 知仁

〇本社所在地：大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目4番10号淀屋橋センタービル

〇設立 ：1965年（昭和40年）4月1日

〇事業内容 ：大人用紙おむつ、介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品（キット製品、

医療用 不織布製品）の製造および販売