「ABEMA」にILLITが登場！『ILLIT Japan 1st Single ′時よ止まれ′ リリース記念ミニ特番』を配信開始「時よ止まれ」、「Topping」ライブ映像をフルサイズで公開

写真拡大 (全5枚)

株式会社AbemaTV

（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、HYBE MUSIC GROUPの1つであるBELIFT LAB所属の世界で活躍するガールグループILLITが出演する特別番組『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' リリース記念ミニ特番』を配信開始いたします。




このたび「ABEMA」で配信する『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' リリース記念ミニ特番』は、2025年9月1日にJapan 1st Single『時よ止まれ』をリリースし、待望の日本デビューを果たしたILLITによる特別番組です。番組内では、タイトル曲「時よ止まれ」と収録曲「Topping」のライブ映像をフルサイズで公開。さらに、メンバーのMOKAとIROHAが、日本にいるファンにより愛されるために考案した韓国出身メンバーの“日本語あだ名”をお披露目し、予想外のネーミングにWONHEEの表情が一変する一幕も…？




また、新曲「時よ止まれ」のダンスをメンバーが直接レクチャーする特別企画に加え、2026年春に「ABEMA」での独占放送が決定している『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』のスタジオキャストを務めるMOKAとIROHAが、サバイバル番組での自身の経験や当時の想いを語る胸熱トークも必見です。ここでしか見られないILLITの魅力が詰まった特別番組を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。




（C）AbemaTV,Inc.

（C）AbemaTV,Inc.




■ABEMA独占無料放送『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' リリース記念ミニ特番』　番組概要



（C）AbemaTV,Inc.





番組ページ：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p502


キャスト：ILLIT




■ABEMA独占無料放送『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』　番組概要



（C）AbemaTV,Inc.





放送日時：2026年春放送予定


※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。


番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2039


スタジオキャスト：


指原莉乃


SAKURA（LE SSERAFIM）


KAZUHA（LE SSERAFIM）


MOKA（ILLIT）


IROHA（ILLIT）




▼『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』　ティザー映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mvp3YQE3Oas ]




＜ABEMAで国内独占配信中のオーディション番組はこちら＞


『BOYS ll PLANET』：https://abema.tv/video/title/504-70


『BOYS PLANET』：https://abema.tv/video/title/458-24


『Girls Planet 999』：少女祭典：https://abema.tv/video/title/458-12


『I-LAND』：https://abema.tv/video/title/458-6


『I-LAND2』：https://abema.tv/video/title/504-33


『R U Next？』：https://abema.tv/video/title/553-4


『青春スター』：https://abema.tv/video/title/577-2


『MAKEMATE1』：https://abema.tv/video/title/677-1


『PROJECT 7』：https://abema.tv/video/title/367-10


『UNIVERSE TICKET』：https://abema.tv/video/title/307-7


『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』：https://abema.tv/video/title/504-43


『FAN PICK』：https://abema.tv/video/title/650-1


『Build Up』：https://abema.tv/video/title/504-32


『STAGE FIGHTER』：https://abema.tv/video/title/504-60