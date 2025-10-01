²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤Ç¾Ð´é¤È²ñÏÃ¤ò¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¸þ¤±¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ø¤³¤¾¤Ã¤Æ¡ÙÄó¶¡³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥É¥¥¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±§ÅÄ ÃÎ¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥Ö¥É¥¥¡×¡Ë¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ ¹¨¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢ー¥¥¿¥¤¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ûÌî Î¶É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î´¶¾ð¤äµ²±¤òÍ¥¤·¤¯»É·ã¤¹¤ë¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ö¤³¤¾¤Ã¤Æ¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±¤ËËÜ³ÊÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤¾¤Ã¤Æ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¤È¥ê¥Ö¥É¥¥¤Î¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±Ç¯£´·î¤è¤ê°ìÉô»ÜÀß¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ö¥É¥¥¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢10·î1Æü¤è¤êÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾¼ÏÂ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ä³¹ÊÂ¤ß¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æþµï¼Ô¤Î¾Ð´é¤ä²ñÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î20Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö´Ø½ã»Ò¥¢¥Ê¤Î¥´ー¥´ーÂÎÁà¡×¤âËèÆüÄó¶¡¤·¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æþµï¼ÔÆ±»Î¤ä¿¦°÷¤È¤Î¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ä¾ð½ï¤Î³èÀ²½¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£365ÆüµÙ¤Þ¤ºËèÆüÇÛ¿®¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¡¦µÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£ÀìÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö·ÐÍ³¤Ç¸½¾ìÉéÃ´¤Ê¤¯Æ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³«È¯·Ð°Þ
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¡Ö½ÐÄ¥¥´ー¥´ーÂÎÁà¡×¤ä¡Ö²óÁÛË¡¥·¥¢¥¿ー¡×¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥ê¥Ö¥É¥¥¤Î²ð¸îÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¤ÏÎ¾¼Ò¤Î¶¦ÁÏ¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ö¶È²½¤ò¿ä¿Ê¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë»ÜÀß¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆþµï¼Ô¤Î¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö¿¦°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø½¤Î»À¸¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡»º³Ø´±Ï¢·È¤äÃÏ°è¤´¤È¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥º±ÇÁü¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ä¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¤ËÈ¼¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ãCareTEXÂçºå¡ä
³µÍ×¡§¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ö¤³¤¾¤Ã¤Æ¡×¤Î¾Ò²ð
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå1¡¦2¹æ´Û¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-5-102¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://osaka.caretex.jp/
¡ã3¼Ò¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡ä
³µÍ×¡§¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê°æÂ¼¡Ë¡¢¥ê¥Ö¥É¥¥¡ÊÆ«¼é¡Ë¡¢¥¢ー¥¥¿¥¤¥×¡ÊÉð¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§QUINTBRIDGE¡ÊÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®4-15-82¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://kozotte.peatix.com
¡ã»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø Âçºå¹» ÂÎ¸³¹ÖµÁ&ÀâÌÀ²ñ¡ä
³µÍ×¡§¢¡Æ£°æ¹¯¹°¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÈ¯ÁÛË¡¡¦ÆþÌç¡×¤ÎÂÎ¸³¹ÖµÁ
¡¡¡¡¡¡¢¡¥ê¥Ö¥É¥¥¡ÊÆ«¼é¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤Ç¡Ö¤³¤¾¤Ã¤Æ¡×¤Î¾Ò²ð
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¡Âçºå¹»
¡¡¡¡¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û ¥¿¥ïーC 10³¬¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://info.mpd.ac.jp/osaka_20251208
¢£¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê»ÜÀß¸þ¤±Áë¸ý¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥É¥¥¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
TEL¡§0120-662-115¡¡Email¡§kozotte@livedo.jp
¢£ÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Ë
¡û´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼»ö¶ÈÀïÎ¬Éô
¡Ö²óÁÛË¡¥·¥¢¥¿ー¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡¡Email¡§kaisou@ktv.co.jp
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥É¥¥¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö Email¡§kouhou@livedo.jp
¡û¥¢ー¥¥¿¥¤¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡¡Email¡§contact@archetype.co.jp