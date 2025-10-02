佐鳴予備校 有名私立中学校の先生が来場 【私立中学入試情報会】11/29名古屋で開催
佐鳴予備校（株式会社さなる 本社：東京都新宿区）は、2025年11月29日（土）「私立中学入試情報会」を開催いたします。
本イベントは、有名私立中学校の受験を目指す小学1～5年生の生徒・保護者を対象に、受験に必要な力を体験できる体験会や、私立中学校の先生方による学校説明ブース、そして個別の受験プラン作成を通じて、最適な進路選択と学習スタートをサポートすることを目的としています。
■入試情報会概要
【名称】私立中学入試情報会
【日時】2025年11月29日（土）午前10時～
【会場】佐鳴予備校 名古屋本社（名古屋市中区葵1-22-13）
【対象】小学1年生～小学5年生 生徒・保護者
【申込】参加無料・要予約
「私立中学入試情報会」専用ページ（下記）から、視聴希望の時間帯・内容をご確認の上、専用フォームからお申し込みください。
https://www.sanaru-net.com/info/25shiritsuchu_jouhoukai/
■参加予定中学校（五十音順）
・愛知淑徳中学校 ・金城学院中学校 ・椙山女学園中学校 ・滝中学校 ・東海中学校 ・名古屋中学校 ・南山中学校女子部 ・南山中学校男子部
■プログラム内容
・受験情報セミナー～“受験に必要な力”って？
・中学校の先生方による中学校説明会
・学習プラン作成～親子で考える、これからの受験戦略
配信元企業：株式会社さなる
