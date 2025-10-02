AIを活用した企業のDX化について網羅的に学べるオンライン講座『DX担当者のためのAI活用基礎研修【活用の全体像からChatGPTの初期導入まで】』を公開【eラーニングサービス「SUSUME」】
eラーニングサービス「SUSUME」を運営する、株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、AIを活用した企業のDX化について網羅的に学べる新講座『DX担当者のためのAI活用基礎研修【活用の全体像からChatGPTの初期導入まで】』を公開しました。
▼講座の内容
この講座は、AIとDXの基礎から実践までを網羅的に学びます。
特に中堅・中小企業の持続的なビジネス成長を支援するための内容となっています。
AIの歴史やビジネス活用（コスト削減、品質向上）の全体像を知り、DXを単なるデジタル化ではなく、人件費削減や事業効率化による営業利益拡大と捉え、キャッシュフロー改善のための取り組みであることを学んでいきます。
AIツールを活用したデータドリブン（データ分析）を通じた意思決定の可能性についても言及し、経営者のリーダーシップや段階的な取り組みなど、DX成功のためのポイントを具体的に提示します。
データドリブンな意思決定環境の構築推進によりビジネス課題を解決し、持続的な成長を実現することを目指します。
また、こちらのカリキュラムには、お試し版があります。
講座の一部コンテンツや、講義動画の雰囲気をご確認いただけます。
【無料体験版】DX担当者のためのAI活用基礎研修【活用の全体像からChatGPTの初期導入まで】
https://member.susume.business/study/curriculum/10
▼講座概要
講座名 ：DX担当者のためのAI活用基礎研修
標準学習時間 ：15時間
受講可能期間 ：60日間
形式 ：動画コンテンツ
＜学習目標＞
・AI活用を通じたDXの意義や効果を知ることができる
・具体的なDXの方法について学ぶことができる
・中堅・中小企業がAI活用を通じたDXを成功させるためのポイントを知る
・最終的に、ビジネス成長を達成できる社内のシステム（AIを活用した業務フロー）を導入できるようになる
＜このような方におすすめです＞
・本格的にAI活用を行い、DX推進をしたい法人さま
・AI活用によるDX推進について、全体概要を知りたい経営者さま
・AI活用による業務効率化や意思決定の具体的な事例やツール活用の方法を知りたい方
▼プレスリリース原本はこちら
https://susume.business/news/ai_dx/
▼SUSUMEについて
「SUSUME」は、ビジネスに必要な専門スキルを、基礎から実践的に学べるeラーニングサービスです。
AI活用やDX人材の育成、マーケティング、クリエイティブなど、様々なジャンルのeラーニングカリキュラムを販売しています。
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 西山 美和子
メール： ssm_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
