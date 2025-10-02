今年60周年となる昭和ガメラシリーズ８作品の超貴重写真集！『昭和ガメラ PhotoArchive』2025年10月２日（木）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「昭和ガメラ PhotoArchive」を2025年10月２日（木）より全国書店にて発売いたします。
初公開の秘蔵写真も多数収録。昭和特撮ファン必携の豪華本!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage1】
1965年に公開された第一作『大怪獣ガメラ』から『宇宙怪獣ガメラ』（1980年）まで、昭和ガメラシリーズの魅力を網羅した、迫力満点のビジュアルアーカイブ。ガメラの雄姿はもちろん、バルゴン、ギャオス、バイラス、ギロン、ジャイガー、ジグラといった人気怪獣たちとの壮絶なバトルシーンを、大判サイズの紙面で臨場感たっぷりに掲載します。
また、『大怪獣ガメラ』で俊夫少年を演じた内田喜郎氏、『宇宙怪獣ガメラ』でキララ役を務めたマッハ文朱氏のインタビューも収録。初公開となる秘蔵写真も多数収録された、昭和特撮ファン必携の豪華本です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage3】
【商品情報】
昭和ガメラ PhotoArchive
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3937-6
●JANコード：9784798639376
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）KADOKAWA 1966
（C）KADOKAWA 1967
配信元企業：株式会社ホビージャパン
初公開の秘蔵写真も多数収録。昭和特撮ファン必携の豪華本!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage1】
1965年に公開された第一作『大怪獣ガメラ』から『宇宙怪獣ガメラ』（1980年）まで、昭和ガメラシリーズの魅力を網羅した、迫力満点のビジュアルアーカイブ。ガメラの雄姿はもちろん、バルゴン、ギャオス、バイラス、ギロン、ジャイガー、ジグラといった人気怪獣たちとの壮絶なバトルシーンを、大判サイズの紙面で臨場感たっぷりに掲載します。
また、『大怪獣ガメラ』で俊夫少年を演じた内田喜郎氏、『宇宙怪獣ガメラ』でキララ役を務めたマッハ文朱氏のインタビューも収録。初公開となる秘蔵写真も多数収録された、昭和特撮ファン必携の豪華本です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330735&id=bodyimage3】
【商品情報】
昭和ガメラ PhotoArchive
●発売日：2025年10月２日（木）発売
●定価：5,500円（本体5,000円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3937-6
●JANコード：9784798639376
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）KADOKAWA 1966
（C）KADOKAWA 1967
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ