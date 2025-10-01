『その香り、春の記憶』～光と香りに包まれるイマーシブ型イルミネーション～
奇蹟の大藤
（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークでは、2025年10月18日（土）～2026年2月15日（日）の期間、500万球を超えるイルミネーションイベント『光の花の庭～Flower Fantasy2025-26』を開催いたします。
今シーズンは『奇蹟の大藤』、『光のバラ園（展望台内）』、『フラワーキャッスル（建物内）』の３エリアにおいて香りの空間演出も加わり、より没入感のあるイマーシブ型イルミネーションへ進化します。
特に『奇蹟の大藤』では創業1808年、200年以上の歴史を持つ老舗香料メーカーである塩野香料（株）および（株）キチベエ協力のもと、実際に当園の大藤の香りを採取しリアルに再現しました。
季節を超え、まるで満開の大藤棚の下に立っているような感動体験をお楽しみいただけます。
◆イルミネーションイベント『光の花の庭～Flower Fantasy』
2022年3月には全国ランキング第1位にて日本三大イルミネーションに再認定！
（一社）夜景観光コンベンション・ビューローが主催するイルミネーションアワードでは2016年から2022年までの期間、7年連続でイルミネーション部門ランキング全国1位を獲得。
また、同団体が主催する「インターナショナルイルミネーション アワード」においても2年連続でイルミネーションイベント部門の全国第1 位を受賞しております。
■開催期間：2025年10月18日（土）～2026年2月15日（日）
■開催時間：15：30～20：30（土日祝日は21：00まで）※点灯は16：30～17：00頃
※11月上旬～1月上旬は平日 21:00、土日祝日 21:30まで営業
■入園料金：大人 1,400円 子供 700円（子供は4歳～小学生まで）
■休園日 ：期間中は2025年12月31日（水）のみ
詳細を見る :
https://www.ashikaga.co.jp/flowerfantasy_special2025/jp/
◆シーズン中の3つのテーマ
当園では開催期間中にテーマを3つに分け、季節ごとのイルミネーション演出を行います。
テーマ1 10月18日～11月中旬
光と花のコラボレーション（光とアメジストセージの融合）
期間中に見頃を迎えるアメジストセージのライトアップもイルミネーションと合わせてご覧いただけます。植物園ならではの空間演出をご覧いただけます。
光とアメジストセージの融合 1
光とアメジストセージの融合 2
生命の樹
テーマ2 11月下旬～12月下旬
フラワーパークのクリスマス（クリスマスファンタジー）
クリスマス期間限定の特別プログラムが登場！
フラワーキャッスル クリスマスVer
テーマ3 1月1日～2月15日
ニューイヤーイルミネーション（光と冬咲きボタンの競演）
新年らしいイルミネーションの登場と、冬咲きボタンのライトアップが登場します。
ロウバイや寒紅梅など新春のお花のライトアップもご覧いただけます。
奇蹟の大藤 新年Ver
冬咲きボタン
寒紅梅
◆注目エリア
フラワーキャッスル
光の花畑に童話の世界のような花で彩られたお城です。
展望台から光の花畑を眺めて頂いた後に、お城の中に入るとブルーローズ系の香り演出とともに花に包まれた非日常的な空間をお楽しみいただけます。
フラワーキャッスル
フラワーキャッスル内部
光のバラ園
光のバラ園
バラをイメージしたイルミネーションが立体的に広がり、当園のコンセプト「光の花の庭」にふさわしい人気スポットです。
展望台ではローズの香り演出も加わり、光と香りの感動体験をお楽しみいただけます。
幅120メートルの光の壁画も圧巻です！
スノーワールド
スノーマンやサンタの演出で特にお子様たちか
ら人気の作品です。イルミネーションタワーと光の壁画（高さ20ｍ×幅65ｍ）が連動し、スノーマンのダンスと雪の結晶の輝きがエリア全体を演出するような作品となっています。
日本の四季
日本の四季『こころの故郷』
四季折々の幻想と心に灯る輝き。
日本の四季を光で彩る感動のイルミネーション作品です。
石庭に映し出されるプロジェクションマッピングも必見です
光の花手水
花を知り尽くした花のプロが創りあげる芸術作品。
イルミネーション作品を花手水で表現しました。
光の花手水 1
光の花手水 2
光の睡蓮
光の睡蓮
夏から秋にかけて見頃を迎える睡蓮の花を、細部までこだわり再現させた『光の睡蓮』
水辺に浮く様は、まるで花の妖精たちが集まってくるような錯覚を感じさせられる輝きを放ちます。
光のふじのはな物語
4月中旬から5月中旬にかけて園内にある、うす紅藤（さくら色）・大藤（紫）・白藤（白）・きばな藤（黄色）の4色の藤が、まるで絵巻物のように移ろいながら咲く姿をイルミネーションで表現しました。
水面に映りこむ幻想的な姿も同時にお楽しみいただけます。
光のふじのはな物語
みんなの地球
みんなの地球
人間も動物も植物もみんなで1つの「地球」というテーマで作成しました。
地球の周りに色々な仲間達が楽しく現れます。