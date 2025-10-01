朝日新聞社 グループ5社の再編を完了　新会社「４Ｘ」発足

写真拡大 (全2枚)

株式会社朝日新聞社

　株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）のグループ企業5社は、10月1日付で2社に再編・統合されました。統合で発足した株式会社４Ｘ（フォーエックス）の経営体制も決まりましたので、お知らせします。


　朝日新聞社は中期経営計画に基づき、グループ経営の推進と事業ポートフォリオの見直しを進めています。今回の再編は、各社が持つアセット・リソースを最大限に活かし、幅広い領域において、お客様への提供価値を向上させることを目的としています。



１．再編・統合



　10月1日付で朝日インタラクティブ株式会社と株式会社朝日デジタルラボ、サムライト株式会社、株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィスが統合し、社名を「４Ｘ」に変更しました。


また、朝日インタラクティブは、ウェブ受託開発事業を会社分割し、アルファサード株式会社が同事業を承継しました。




２．再編後の２社の概要と経営体制



　４Ｘの新社長には、朝日新聞社のメディア事業担当補佐役を務めていた家口寛が就任しました。アルファサードは非常勤取締役1名に変更がありました。



１. 株式会社４Ｘ


代表取締役社長：家口寛


所在地：東京都千代田区神田神保町2-2　ミレーネ神保町ビル5階


2025年12月に朝日新聞東京本社ビル（東京都中央区築地5-3-2）に移転


株主：株式会社朝日新聞社100％


資本金：1,000万円


主な事業：ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営


URL：https://4x-corp.com



【役員一覧】いずれも10月1日就任。（　）内は9月末までの役職。


代表取締役社長　　 家口寛（朝日新聞社 メディア事業担当補佐役）


取締役　　　　　 　秋山裕太（ディーイーシー・マネージメントオフィス 代表取締役社長）


取締役　　　　　 　深田陽介（朝日デジタルラボ 代表取締役社長）


取締役　　　　　 　先崎博文（朝日インタラクティブ 取締役）


取締役　　　　　 　奥山晶二郎（サムライト 取締役）


　　


【今後の展望】


お客さまと社会をつなぐあらゆる施策について、旧4社の機能を集約し、戦略立案からコンテンツ制作、発信・運用、効果検証までワンストップで支えていきます。


「伴走型コミュニケーションカンパニー」として、お客さまに寄り添い、多様化するニーズに最適なソリューションの提供を目指します。



２. アルファサード株式会社


代表取締役社長：森崎賢太郎


所在地：大阪府大阪市中央区北浜１丁目1-21　第二中井ビル4階


株主：株式会社朝日新聞社100％


資本金：1,000万円


主な事業：ソフトウェア開発、ウェブ受託開発


URL：https://alfasado.net



【役員一覧】


代表取締役社長　　森崎賢太郎


取締役 　　　 佐渡昭彦


取締役（非常勤） 野田純生


取締役（非常勤） 南里穂波（新任、10月1日付）


取締役（非常勤） 林宏和



【今後の展望】


主軸であるPowerCMS、PowerCMS X、伝えるウェブなどのソフトウェア開発事業を強化するとともに、ウェブ受託開発事業の領域を広げ、お客様の課題解決やDX への貢献度を高めます。


また、朝日新聞グループのウェブアクセシビリティ「やさしい日本語」への取り組みを加速させます。





https://prtimes.jp/a/?f=d9214-1977-366fb7379c24f394776bb8f64e3e3fad.pdf


【お問い合わせ】


朝日新聞社 広報部


E-mail koho2025@asahi.com