新たなる到達点（ユートピア）を目撃せよ！『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』をU-NEXT独占配信開始！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月1日（水）より『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』の独占配信を開始いたしました。

人気ゲームソフトを原作とし、2011年から4シリーズに渡るTVアニメ放映、2019年の劇場アニメ公開を経て、2021年に10周年を迎えたアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE」シリーズ。前作『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』に続いて、全編ライブアニメーション＆完全オリジナルでおくる『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』を、Blu-ray&DVDの発売に先駆けてU-NEXT独占配信。

寿 嶺二、黒崎蘭丸、美風 藍、カミュによる4人組グループ「QUARTET NIGHT」のライブ「TABOO NIGHT XXXX」は、全国ツアーとして各エリアを巡回し、地域ごとに異なるMCやナレーションで観客を魅了してきました。

U-NEXTでは、本作を10月1日（水）12時より独占配信開始。今回の配信では、アンコールメインMCとMission1のメインナレーションを、いずれもQUARTET NIGHTが担当する内容でお届けいたします。

U-NEXTの高音質・高画質配信で、進化し続けるQUARTET NIGHTが魅せる、タブーを超えた最上級のパフォーマンスをぜひご体感ください。

U-NEXTでは、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』はもちろん、過去のTVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE」シリーズも見放題にて配信中ですので、ぜひあわせてお楽しみください。

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』

【配信開始日】2025年10月1日（水）12:00

【価格】各880円（税込）／視聴期間：7日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0235378

※アンコールメインMC：QUARTET NIGHT

Mission1.メインナレーション：QUARTET NIGHT

(C)UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT

