【平和堂】株式会社平和堂　2026年度新卒採用予定者内定式を開催

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、2026年度新卒採用予定者を対象とした内定式を下記のとおり開催しました。

今年は、入社後の働くイメージを持ってもらえるよう先輩社員による売場紹介を実施し、普段の業務や仕事のやりがいなどについて説明しました。その後には懇親会も開催。懇親会には売場紹介をした先輩社員も参加し、内定者同士の親睦はもちろんのこと先輩社員とも交流することで、平和堂についての理解を深めてもらいました。

記

1．日 時 10月1日(水) 14時00分～14時30分

2．会 場 平和堂本部 3階 HATOCホール

滋賀県彦根市西今町１番地

※JR南彦根駅から南東へ徒歩5分、ビバシティ彦根南隣

3．主な参加者 （1）2026年度新卒採用予定者 98名（大卒、短大・専門卒)

※当日の参加者は94名

※現時点での総内定者数は114名（高卒16名含む）

（2）株式会社平和堂 代表取締役 社長執行役員CEO 平松 正嗣

代表取締役 副社長執行役員COO 夏原 行平

執行役員 教育人事部長 永井 敬一

4．式次第 （1）開式

（2）内定証交付

（3）社長講話

（4）閉式

5．平和堂 新卒採用予定者今後の予定

（1）2026年3月中旬～下旬 入社前研修

（2）2026年4月1日(水) 入社式

6．フォトレポート

【内定証交付】

【社長講話】

【売場紹介】

青果、鮮魚、精肉、デリカ、グロサリー、食品チェッカー・サービス、衣料品・住居関連品売場、ドラッグ・化粧品の売場について、先輩写真が説明をしました。主な仕事の内容や1日の仕事の流れといった実務内容だけではなく、仕事の醍醐味や楽しさ、自分の経験を話すことで、平和堂で働くイメージを膨らませてもらいました。

【懇親会】

内定者同士の親睦を深めてもらう目的で懇親会を開催しました。お菓子をつまみつつ、だんだん打ち解け、趣味の話で盛り上がっている姿も見られました。また懇親会には売場紹介をした先輩社員も参加し、売場紹介の感想を聞いたり今後の目標を質問したりと内定者の緊張をほぐしながら、場を盛り上げていました。内定者も先輩社員にさらに仕事の楽しさを質問するなど、相互に交流する機会となりました。

