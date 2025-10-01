インターメスティックグループとして歩む　新たなスタートについて

株式会社メガネスーパー

株式会社ビジョナリーホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役：松本大輔、以下「当社」）は、本日2025年10月1日付で、株式会社インターメスティック（本社：東京都港区、代表取締役社長：上野博史、「Zoff」運営会社）による当社株式取得が完了し、同社の完全子会社となりましたことをお知らせいたします。

■統合により実現する新たな価値創造

今回の統合により、当社グループが運営する「メガネスーパー」をはじめとする約300店舗と、インターメスティックグループの「Zoff」などの店舗を合わせ、国内600店舗を超えるアイウェア販売ネットワークが誕生いたします。

当社が長年培ってきた専門性の高いアイケアサービスやコンタクトレンズ事業の強みと、インターメスティックグループが展開するデザイン性・機能性に優れたメガネやサングラス事業を融合することで、より幅広い世代のお客様に新たな価値を提供してまいります。

■お客様への継続的なサービス提供

これまで培ってきた「メガネスーパー」のブランド価値と専門性を尊重しながら事業を継続いたします。お客様には引き続き変わらぬサービスをご提供するとともに、両グループの強みを活かした新たな商品・サービスを順次展開してまいります。

■代表取締役 松本大輔からのメッセージ

本日の子会社化完了を受け、当社はインターメスティックグループの一員として新たな歩みを進めます。これまで『メガネスーパー』を通じて大切にしてきたアイケアサービスを、より広いネットワークでお客様に届けられることを心から嬉しく思います。今後も“お客様一人ひとりの目の健康を守る”という使命を軸に、グループの力を活かした新しいサービスの創造に全力を尽くしてまいります。

■今後の展望

国内アイウェア市場において、近視の進行やシニア層のニーズ拡大、アイケアサービスの高度化など、新たな成長機会が期待されています。当社は、インターメスティックグループの一員として、メガネ・コンタクト・サングラスといった多様なアイウェア領域での総合力を発揮し、業界に新しい流れを生み出すことで持続的な成長を目指してまいります。

■株式会社ビジョナリーホールディングス 会社概要

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番11号NEWS日本橋堀留町6階

資本金：1,000万円

事業内容：眼鏡、コンタクトレンズ及び補聴器等の販売事業を営む会社などの株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理

グループ会社： 株式会社メガネスーパー、株式会社VisionWedge、株式会社VISIONIZE