株式会社プリンシプルと株式会社Workstyle Evolutionが資本業務提携し、生成AI業界のトップランナー 池田朋弘氏が株式会社プリンシプルのCAIO（最高AI責任者）に就任

株式会社プリンシプル

株式会社プリンシプル（本社：東京都千代田区、代表取締役：楠山 健一郎）は、2025年10月1日付で、生成AI業界の第一人者である池田 朋弘氏が代表取締役を務める株式会社Workstyle Evolution と資本業務提携を結びました。同時に、池田朋弘氏が弊社CAIO（Chief AI Officer / 最高AI責任者）に就任したことをお知らせいたします。

■両社の資本業務提携により新ビジネス創出と企業価値の向上へ

株式会社プリンシプルと株式会社Workstyle Evolutionが資本業務提携を結んだことにより、両社の間に強固な業務シナジーが生まれます。つまり、「データをアクションに変える」株式会社プリンシプルのミッションの遂行が株式会社Workstyle Evolutioとの協業によって加速されます。ノウハウを融合した新たなビジネス創出と、池田氏の株式会社プリンシプルの経営への深いコミットメントによる企業価値の向上が見込まれます。

本年４月より池田氏は株式会社プリンシプルのAIアドバイザーに就任し、弊社の生成AI導入と生産性向上に寄与してこられました。今回の両社の資本業務提携と池田氏のCAIO就任により、弊社は以下の取り組みを強力に推進してまいります。

- 生成AIを活用したサービス開発の加速 弊社が提供するマーケティングサービスに生成AIを積極的に取り入れ、顧客の課題を解決する革新的なソリューションを迅速に提供します。- 対外的な営業およびブランディング活動の強化 池田氏の知見とネットワークを最大限に活かし、市場における弊社のプレゼンスを高め、事業拡大を目指します。■CAIO就任の背景と期待される効果

近年、生成AIはビジネスのあり方を根本から変える可能性を秘めており、企業競争力を左右する重要な要素となっています。池田氏は、ご自身の事業会社である株式会社Workstyle Evolutionを経営し、数々の生成AI活用プロジェクトを成功させてきた実績をお持ちです。池田氏のCAIO就任は、弊社のAI事業開発と顧客への価値提供を加速させるとともに、社内の生産性向上にも大きく貢献することを期待しています。

【池田 朋弘氏 プロフィール】

株式会社Workstyle Evolution 代表取締役。1984年生まれ。早稲田大学卒業。2013年に独立後、連続起業家として計8社を創業、4回のM&Aを経験。起業経験と最新の生成AIに関する知識を強みにChatGPTなどのビジネス業務への導入支援、プロダクト開発、研修・ワークショップなど数十社以上に実施。You Tubeチャンネル「リモートワーク研究所」では、ChatGPTや最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、チャンネル登録数は18万人超。著書「ChatGPT最強の仕事術」は4.7万部を突破。

【関係者コメント】

株式会社Workstyle Evolution代表取締役

池田朋弘氏

AIエージェントの時代を迎える中で、今後ますます企業の中のデータ基盤整備が重要になります。プリンシプルは、まさにこのデータ基盤構築の第一人者として実績を上げており、今後さらに重要な役割を担うと私は考えています。実は、私とプリンシプルとはすでに10年以上の取り組み関係があります。今回のCAIO就任により、私が株式会社Workstyle Evolutionで様々なAIツール/AIエージェント活用支援を行ってきた様々な実績と知見がプリンシプル社のさらなる発展と顧客への提供価値向上に寄与できることをとてもうれしく思っており、同時にその実現を確信しております。

株式会社プリンシプル代表取締役

楠山健一郎

生成AIは今まさにビジネスを変革するビッグウェーブであり、乗り遅れる企業は生き残れません。プリンシプルは「データをアクションに変える会社」として、生成AI活用に必要な基盤づくりを支援し、生産性を少なくとも2倍に高めることを目指します。生成AIは「Garbage in, Garbage out」と言われる通り、入力データの質が成果を決めます。当社には専門性を持つ人材が多く、業界の"先生"となるべき知見をさらに高めてまいります。池田氏と当社は10年来の信頼関係があり、今回のCAIO就任と資本提携により、シナジーを活かして企業価値を飛躍的に高めていきます。

【株式会社プリンシプル 会社概要】

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 トライエッジ御茶ノ水10階

代表者：楠山 健一郎

設立 ：2011年10月20日

URL ：https://www.principle-c.com/

■事業内容

デジタルマーケティング戦略、マーケティングDXコンサルティング、Web広告、SEO、Web解析などのデジタルマーケティング支援。BIツール導入、DMP構築などデータ活用プラットフォーム構築支援、北米、アジアを中心とした海外進出支援。

■問い合わせ先

株式会社プリンシプル 広報担当

TEL： 03-6206-9003

e-mail： mk@principle-c.com