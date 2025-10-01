ベトナム国内への事業展開に向けたNGSC社の株式取得（連結子会社化）完了に関するお知らせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

当社が2025年4月30日に開示した「（開示事項の経過）ベトナム国内への事業展開に向けたNGSC社の株式取得（連結子会社化）に係る株式譲渡契約締結、及びベトナム合弁会社設立の中止に関するお知らせ」、及び2025年7月31日に開示した「（開示事項の変更）ベトナム国内への事業展開に向けたNGSC社の株式取得（連結子会社化）に係る株式譲渡実行日の変更に関するお知らせ」にてお知らせした、NGS Consulting Joint Stock Company（以下、NGSC社）の株式取得（連結子会社化）に関して、本日株式取得が完了し、同社を連結子会社化いたしましたので、お知らせいたします。

1. 連結子会社となる会社（NGSC社）の概要

2. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

3. 今後の見通し

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/82_1_dc2e6c681806539ec8be487b430f1697.jpg?v=202510020656 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/82_2_da085d9cc2ef5408a1770ca16d82e953.jpg?v=202510020656 ]

本件株式取得に加え、当社がNGSC社の取締役の指名権を持つこと、及び当社の意思を反映したNGSC社の運営を行うこと等に関するNGSC社の他の株主との合意に基づき、当社は実質支配基準によるNGSC社の連結子会社化いたします。

また、本株式取得に伴うNGSC社の当社連結決算への取込みは 2026年9月期第1四半期からとなります。本件が当期業績に与える影響は、2025年11月14日に開示予定である2025年9月期決算発表に併せて開示する2026年9月期通期業績予想にてお知らせいたします。