【特定技能】人事の方必見！！セミナー開催のお知らせ

株式会社メイクワン

株式会社メイクワンでは、外国人材の活用に関する課題を抱える自動車部品製造業の企業様に向けて、「特定技能人材活用セミナー」を開催いたします。

「日本人が集まらない」

「外国人材を雇用しても現場でトラブルが多く困っている」

「海外からの紹介は費用も時間もかかって大変」

こうしたお悩みをお持ちの企業様に向け、具体的な解決策や他社との違いを分かりやすく解説いたします。

セミナーのポイント

メイクワン独自の取り組み・内容とは？

他社と何が違うのか？

特定技能人材の雇用方法

なぜ今、特定技能を雇用すべきなのか

人材派遣との置き換え

2027年度に解禁予定となる「自動車部品製造業」に関する最新情報をはじめ、今後の展望についても解説します。

他では聞けない情報が盛りだくさん！必ずや貴社の人材不足解消につながります。

開催概要

日程：2025年11月6日（木）

時間：13:30～15:30（開場 13:15）

会場：豊田市福祉センター 43・44会議室

（愛知県豊田市錦町1丁目1番地1）

定員：60名（予約制／先着順）

参加費：無料

登壇者 第一部（13:35～14:05）

「他社とは全く違う 独自の外国人材集客方法と支援について」

講師：鈴木 彩都（株式会社メイクワン 取締役部長）

第二部（14:15～14:45）

「特定技能における自動車部品製造解禁と今後の外国人雇用の動向について」

講師：山角 征和（行政書士法人 Royal Sphere 代表）

質疑応答（14:45～）

ご参加の皆さまからのご質問にお答えいたします。

お申し込み・お問い合わせ

TEL：0565-32-7700

MAIL：makeone.contact@gmail.com

担当者：竹之内 彩

WEB予約はこちら