È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¡ª90ºÐ¤Î°¤ÅáÅÄ¹â¤µ¤ó¤¬ÄÖ¤ë¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¡×¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤òµ¡·ù¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ÈÃÎ·Ã¤¬ËþºÜ¡ª¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù
À¸³¶900ÊÓ°Ê¾å¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ò¼¹É®¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¸ÅÅµ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î°¤ÅáÅÄ¹â¤µ¤ó¤¬¡¢¹âÎðÃËÀ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¸ú¤¯ÃÎ·Ã¤ÈÆü¡¹¤òµ¡·ù¤è¤¯²á¤´¤¹¥³¥Ä¤ò·ÚÌ¯¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø90ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¤ò¡¢9·î25Æü(ÌÚ)¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤äÃæÆü¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÅÙ½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÚ¤ìÌ£¤¹¤ë¤É¤¤Ã»ÊÓ¾®Àâ¤òÀ¸³¶900ÊÓ°Ê¾åÈ¯É½¤·¡¢¡Ø¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡ØµìÌóÀ»½ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¸ÅÅµ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¥·¥êー¥º¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë°¤ÅáÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸æÇ¯90ºÐ¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë±üÍÍ¤¬²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼«Âð¤ÇÃ±¿ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ï·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¿»ö¤â¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡É¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤³¤½¥æー¥â¥¢¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÏ·¶¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢°¤ÅáÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤·ÚÌ¯¤µ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Ï¶À¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤òÅÀ¸¡¡¢ÎÁÍý¤Ï¼êÈ´¤¤Ç±ÉÍÜ¤ò³ÎÊÝ¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ç¼ºÇÔ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò·Ð¸³¡¢Íî¸ì¤ò¡ÈÆÉ¤ó¤Ç¡É³Ú¤·¤ß¡¢Ì²¤ì¤ÌÌë¤Ï¸»»áÊª¸ì¤äÉ´¿Í°ì¼ó¤ò¿ô¤¨¡¢»þ¤ËºÊ¤äË´¤¿Í¡¹¤òÁÛ¤¦――¡£°á¿©½»¤«¤é¼ñÌ£¶µÍÜ¤Þ¤Ç¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÌû¤·¤à¥Ò¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢90Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃÎ·Ã¤È·Ð¸³¤¬¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼¢Ì£Ë¤«¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢£»¨»ï¡ÖÇÈ¡×¤Ë¤Ï¡¢¹õ°æÀé¼¡¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¡õÀîËÜ»°Ïº¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤ò·ÇºÜ¡ª
¡ÖÇÈ¡×10·î¹æ(9·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¡¢93ºÐ¤Î¹õ°æÀé¼¡¤µ¤ó¤È90ºÐ¤Î°¤ÅáÅÄ¹â¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¡Ö90Âå¤ÎÊâ¤Êý¡×¤ò·ÇºÜ¡£¼Â¤Ï¤ªÆó¿Í¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é70Í¾Ç¯¡£¤È¤â¤ËÏ·¶¤ò·Þ¤¨¤¿Æó¿Í¤Îºî²È¤¬¡¢Çº¤Þ¤·¤¯¤â¿·Á¯¤Ê90Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¤È¡¢Íè¤·Êý¹Ô¤¯Ëö¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»ï¤Ë¤Ï80Âå¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦ÀîËÜ»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¡ÖÆÈµïÏ·¿Í¤Î¡ÖÄªµ¤¡×¡×¤ò·ÇºÜ¡ª¤¢¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÌÜ¼¡¤è¤ê
¶å½½ºÐ ¼êÎÁÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹/ÂÌÌÜÂÌÌÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°/ÀÇ¶â¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤/Íî¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹/Ï·¤¤¤Æ´Á»ú¤â¤¤¤¤´¶¤¸/ÌÌÇò¤¤ÆÉ½ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«/Ï·¤¤¤Æ¤³¤½¥æー¥â¥¢/±ü»õ¤ÎÄË¤ß ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦/³¤ÇÏ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¤â/¸Þ´±¤ÎÀ®ÀÓÊí¤ò¹Í¤¨¤ë/º³ºÙ¤Ê¤ì¤É¤âÆü¾ï¤Î¡Ü¤È-/Ì´¤Î¹ÔÊý¤òË¬¤Í¤Æ/¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í Ï·Ìì¤â¤¤¤í¤¤¤í/²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë/¤¢¤È¤ÏÌµ¤È¤Ê¤ìÊè¤Ï¤Ê¤·/·î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â°Î¤¤¤«¤é/ºÇ´ü¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¢£½ñÀÒÆâÍÆ
ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ã±¿ÈÀ¸³è¡£¥â¥Ã¥Èー¤Ï¡Ö¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡É¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£´ÊÁÇ¤Ë¿©»ö¤òÄ´¤¨¡¢Íî¸ì¤ÏÆÉ¤ó¤Ç´Õ¾Þ¡¢µìÃÎ¤Î¾ì½ê¤òË¬¤Í¡¢Ë´¤¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢Ì²¤ì¤ÌÌë¤ÏÉ´¿Í°ì¼ó¤ò¿ô¤¨¤ë¨¡¨¡Ç÷¤ê¤¯¤ëÏ·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¢Ì£Àä²Â¤ÎÏ·¶¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÀ¸¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢1978Ç¯¡ØÎäÂ¢¸Ë¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£1979Ç¯¡ÖÍèË¬¼Ô¡×¤ÇÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡¢Ã»ÊÔ½¸¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯¡Ø¿·¥È¥í¥¤¥¢Êª¸ì¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡Ø¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡Ø¸»»áÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡ØÃ«ºê½á°ìÏº¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥»¡Ù¡ØÃÏ²¼¿åÏ©¤ÎÌë¡Ù¡Ø¾®ÀâºîË¡¤Î±üµÁ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£2003Ç¯»ç¼úË«¾Ï¡¢2009Ç¯¤Ë°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
