シンガポール進出｜ミシュラン獲得店の増加で注目される日本食市場を支える職人を派遣

株式会社ヒトココ

「ジャパレスリクルート」（株式会社ヒトココ）は、シンガポールの飲食市場に向けて、日本人料理人の紹介事業を本格展開いたします。

シンガポールは東南アジア随一のグルメ都市として知られ、和食レストランの評価も年々高まりを見せています。特に、ミシュラン掲載の寿司・割烹店や、日系の大手レストラングループが数多く存在し、日本人料理人へのニーズが非常に高いエリアです。

弊社では、英語面接対応・ビザ取得支援・現地定着支援を一貫して提供し、現地企業の即戦力採用をサポート。高級業態からカジュアル店舗まで、幅広いニーズに対応しています。

現地の人材紹介会社・コンサル・ホテル・商社との連携も募集中です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス