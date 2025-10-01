台湾進出｜台北・台中・高雄で急成長する日本食市場を料理人の力で支援

株式会社ヒトココ

日本食料理人専門の人材紹介サービス「ジャパレスリクルート」（運営:株式会社ヒトココ）は、台湾市場への本格進出を発表いたします。

台湾は世界有数の親日国として知られ、台北・台中・高雄などの都市部では日本食レストランが高い人気を誇っています。特に「本場の味」「職人の技術」に対するこだわりが強く、日本で修行を積んだ料理人へのニーズが非常に高い市場です。

弊社では、寿司・ラーメン・焼き鳥・割烹など幅広いジャンルに対応した経験豊富な料理人をご紹介。中国語が話せる人材や、現地スタッフの教育・育成が可能な中堅～ベテラン層も多数登録しています。

就労ビザ取得支援、面接同行、住居サポートなど、採用から定着までを一貫してサポート。すでに複数の紹介実績があり、今後は台湾全土の飲食グループ・ホテル・人材会社との連携を強化してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス