オーストリア進出｜ウィーンで高まる日本食への評価。伝統と革新を融合する料理人をマッチング

株式会社ヒトココ

「ジャパレスリクルート」は、オーストリア市場における日本人料理人の紹介事業を開始いたしました。

音楽と芸術の都ウィーンを中心に、オーストリアでは伝統的なヨーロッパ料理と並んで、日本食への関心が高まっています。特に高級レストランやホテルのダイニングでは、寿司・天ぷら・鉄板焼きなど、ライブ調理のパフォーマンス性と繊細な技術を兼ね備えた料理人が求められています。

弊社では、ミシュラン星付き店舗や高級ホテルでの勤務経験を持つ料理人を中心に、ヨーロッパ市場に適応できる人材をご紹介。英語またはドイツ語でのコミュニケーションが可能な人材も多数登録しており、EU圏内でのビザ取得支援や文化的サポートも提供しています。

現地のホスピタリティ企業、人材紹介会社、レストラングループとの提携も積極的に進めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス