¡Ú¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¡Û½©¤òºÌ¤ë¿·¤·¤¤°ìÃå¤ò¡¡ÉØ¿ÍÉþ¡¦¤³¤É¤âÉþ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó¡¡3³¬¡áÉØ¿ÍÉþÇä¾ì
¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÀ¾ÅÄÉðÉ×¤¬1951Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥±¥ª¥Ë¥·¥À¡×¡£
ÁÇºà¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹ー¥Ä¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÃå¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥Ñ¥¿ー¥ó¥ªー¥Àー¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó¡¡6³¬¡á¤³¤É¤âÉþÇä¾ì
3¤Ä¤Î¤³¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÌÌÇò¤µ¡¢ÉÊ¤Î¤è¤¤¶õµ¤´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿´ÃÏ¤è¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Î
¡Ö±Ê±ó¤Ë¥¬ー¥êー¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ³¨ËÜ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ëÉþ¤ò¤´Äó°Æ¡£
¢£½÷»ù¸þ¤±¡¡¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§70～150cm¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É
¥¤¥áー¥¸
¥¿¥Ú¥Ã¥È
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ºº£¤Î½Ü¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë
¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
¢£ÃË»ù¸þ¤±¡¡¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§90～130cm¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¡§T¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É
¥Þ¥ëー¥¯
¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥¯ー¥ë¤À¤±¤É¥¥åー¥È¤Ê¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÉþ¤òÄó°Æ¡£
¢£½÷»ù¸þ¤±¡¡¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§70～160cm¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É
¡Î¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¡¡¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ¡¡https://www.sogo-seibu.jp/chiba/¡Ï