【VIRCHE×ホットヨガスタジオLAVA】エイジングケアブランド「VIRCHE」のマルラオイルをLAVAのパウダールームに期間限定で設置

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、ホットヨガスタジオLAVAを展開する株式会社LAVA International(本社：東京都港区／代表取締役：鷲見貴彦／以下：LAVA)とコラボレーションしたタッチアンドトライ施策を2025年10月1日～31日の1か月間、ホットヨガスタジオLAVAの10店舗にて期間限定で開催します。期間中に対象の10店舗にてレッスンを受講される方は、パウダールームに設置したマルラオイルをレッスンの前後に使用して使い心地を体験することができます。

ヴァーチェは2014年に誕生したエイジングケア世代に向けたスキンケアブランド。人気No.1の「マルラオイル」は高い抗酸化力や保湿力とその使い心地の良さが好評を得ています。

LAVAは全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、人々の美と健康を幅広くサポートするため、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

今回のコラボレーションのキャッチコピーは「新習慣！ホットヨガの前にマルラオイル」。レッスン前にマルラオイルを使用することをご提案します。マルラオイルの保湿力、サラッとしたテクスチャー等の使い心地を体感いただけます。レッスン前に使用することで、レッスン中のお肌の保湿をサポートするとともに、レッスン後のお肌のもっちり感も体感いただき、より満足度の高い時間を提供します。

本施策は、以下のホットヨガスタジオLAVAにて実施いたします。

銀座本店

立川北口店

大宮ラクーン店

シティタワー武蔵小杉店

川崎ゼロゲート店

イオンモール名古屋茶屋店

栄店

梅田店

枚方市駅前店

博多店

LAVA Internationalについて

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計250万人以上※の方に体験いただいています。さらに。人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International公式サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点

ヴァーチェについて

ヴァーチェは、「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/ブランド公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp/