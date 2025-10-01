【タンスのゲン】10月4日「タンスの日」にイベント開催！全品10％オフや超特価アウトレット企画などお得が満載
10月4日「タンスの日」にイベント開催
家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は2025年10月4日（土）『タンスの日』に、タンスのゲン本店サイト（ https://www.tansu-gen.jp/ ）にて年に一度のセールイベントを開催します。
『タンスの日』では日頃のご愛顧に感謝を込めて、お得に楽しくお買い物いただける企画を多数ご用意しております。
更に、『タンスの日』を盛り上げるために
・前日の10月3日（金）には、人気クリエイター「釣りよかでしょう。」との直前ライブ配信を
開催予定となります。
『タンスの日』イベント詳細については、下記をご確認ください。
◇『タンスの日』とは
家具の町として有名な福岡県大川市に本社を構えるタンスのゲンが、タンスを始めとする様々な家具の魅力や良さを伝えるべく、毎年10月4日を、10（英語のテン）と4（中国語のスー）という語呂合わせで『タンスの日』としています。また自社運営サイトタンスのゲン本店では、この日が1年で最もお買い得な日として、セールや様々な企画を開催しています。
▼イベント特設ページ
https://www.tansu-gen.jp/pages/y_2025_tansu
◇前日には『釣りよかでしょう。』をお迎えし「タンスの日直前ライブコマース」を開催
『釣りよかでしょう。』とのコラボ配信を開催
『タンスの日』の前日10月3日（金）19：00～に、『タンスの日』を記念したライブコマース配信を本店サイトにて開催いたします。配信にはゲストとして人気クリエイターの「釣りよかでしょう。」をお迎えします。配信を見た方限定のお得なセールも用意していますので是非ご覧ください。
▼ライブ配信はこちらからご覧いただけます
https://stream.livecottage.net/livec/gokigenlive/Y7NrJZ3PM
◆人気クリエイター「釣りよかでしょう。」紹介
人気クリエイター「釣りよかでしょう。」
『大自然で遊ぶ』をテーマに 佐賀を拠点に活動中。バス釣り、渓流釣りから海釣りや船釣りまで何でも挑戦！田舎の野山で山菜を採って食べたり、自宅のガレージでバイクやDIYを楽しんだりと、都会の人が羨むような最高の生活をアップロードしています。
(C) UUUM Co.,Ltd.
◇1年で1番お得！「24時間限定 全品10%OFF」
24時間限定 全品10%OFF
10月4日（土）0:00から23:59までの24時間限定でタンスのゲン本店の“全てのアイテム”を対象に10％OFFのセールを開催いたします。これからの季節に大活躍の羽毛布団や、こたつなどの冬物アイテムはもちろん、家具の町大川だからこその大川家具もセール対象となります。
◇アウトレット価格からさらに半額の超特価！「アウトレット半額セール」
開封済みの撮影品やキャンセル品、訳あり品などのアウトレット品を、当日限りで通常価格よりお得なアウトレット価格からさらに『50％OFF』で販売いたします。
多くのアウトレット品が１点物の商品ばかりとなり早い方順にご購入することができます。
※アウトレット全品半額セールの商品は特別価格のため、10％OFF対象外となっております。
＜予定商品例＞
定番人気アイテムから大型家具、冬物アイテムまで幅広いカテゴリの販売を予定しています。
画像と下記アイテムは一例になります。
天然木突っ張り式 テレビスタンド
［セミダブル］天然木すのこベッド
3WAYソファベッド
壁ガード付ペットサークル
［シングル］全部洗える高反発マットレス付布団セット
・天然木突っ張り式 テレビスタンド
アウトレット価格19,999円→さらに半額！9,999円
・［セミダブル］天然木すのこベッド
アウトレット価格12,799円→さらに半額！6,399円
・3WAYソファベッド
アウトレット価格15,999円→さらに半額！7,999円
・壁ガード付ペットサークル
アウトレット価格14,399円→さらに半額！7,199円
・［シングル］全部洗える高反発マットレス付布団セット
アウトレット価格6,399円→さらに半額！3,199円
▼アウトレット半額セールの詳細はイベント特設ページをご確認ください
https://www.tansu-gen.jp/pages/y_2025_tansu
◇100商品以上が対象！「目玉アイテム」
ソファやテレビ台、マットレスなどのタンスのゲンで定番人気のアイテムから、羽毛布団やこたつなどの季節アイテム、さらにはSNSで話題になり多くのメディアに取り上げていただいたアイテムまで、合計100商品を“目玉プライス”で大放出いたします。
＜予定商品例＞
《シリーズ累計12万枚突破》［シングル］羽毛布団
[シングル] 羽毛布団 増量1.2kg
［80×80cm］傷に強いUV塗装 こたつ
［6点セット］速暖2秒 600Wハロゲンダイニングこたつ
コミックラック 6段 推し活ラック
▼対象商品はイベント特設ページをご確認ください
https://www.tansu-gen.jp/pages/y_2025_tansu
タンスのゲンではタンスの日を始め、今後も各店舗で様々なイベントを予定しております。各イベントについては、適時、情報配信して参りますので、そちらもお楽しみにしてください。
これからも多くのお客様にご愛顧いただけるようタンスのゲンは精進してまいります。