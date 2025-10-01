【エンタメ業界の起業家×有識者×VCが集結】ユニコーン企業を分析したセッションと交流会「エンタメ NIGHT」を開催！
XTech Ventures株式会社（クロステックベンチャーズ株式会社、所在地：東京都中央区、代表パートナー：手嶋浩己、西條晋一、以下「XTech Ventures」）は、10月30日にエンタメ業界に関するレポートを発刊いたします。これに伴い、11月17日にレポート内容をテーマとしたセッションおよび交流会「エンタメ NIGHT」を開催いたします。
■イベント概要
当日は、レポート内容を踏まえ、2025年のエンタメ業界を整理するとともに、ユニコーン企業の事例からシード期の起業家に求められる戦略的方向性について議論するセッションを予定しています（登壇者は後日発表予定）。
セッション後には交流会を実施いたします。本イベントは、一般的なVCイベントとは異なり、エンタメ業界の起業家やVCに加え、業界有識者の方々にもご参加いただきます。これにより、より深い意見交換や知見の共有を通じて、起業家の事業成長に資する場となることを目指しています。
■日時
2025年11月17日（月）
■プログラム（予定）
18:00-18:30｜受付
18:30-19:10｜トークセッション
19:10-20:30｜ネットワーキング
■トークセッションテーマ
「2025年のエンタメ業界の振り返りと、ユニコーン企業からみるシード期スタートアップに求められる戦略」
■登壇者
近日公開予定
■会場
会場：東京都港区麻布台（会場詳細は参加確定者にのみ別途ご案内いたします）
お申し込みフォーム
▼対象
以下のいずれかに該当する方を対象とさせていただきます。
１.エンターテインメント業界の起業家の皆様
（代表または取締役に限定。シード期・検証段階の方も歓迎いたします）
２.エンターテインメント業界において深い知見を有し、スタートアップとの協業に関心をお持ちの有識者の皆様
３.エンターテインメント業界への積極的な投資を行っているVCの皆様
※寄稿者を中心としており、残枠わずかとなっております。
▼応募締切
2025年11月5日（水）17時
▼参加可否について
・お申し込みいただいた内容をもとに確認させていただき、また会場のキャパシティなどの観点から参加可否を判断させていただきますのでご了承ください。
イベント参加申し込みフォーム :
https://luma.com/0qsyis97
レポート概要
XTech Venturesは 『エンタメ業界レポート2025』を10月30日に発刊します。
著者の高野はこれまで、シンクタンクやベンチャーキャピタルにて、エンターテインメント業界の動向についてレポートを発刊しており、現在はキャピタリストとして活動しながら、業界レポートも執筆しています。
本レポートでは、2015年から現在までのユニコーン企業のほか、動画/ゲーム/音楽/書籍/SNS/体験施設などの分野別動向を整理しています。さらに巻末では、エンタメ領域の知見のあるVCに寄稿していただくなど、すべてのスタートアップ関係者に手に取っていただきたいレポートとなっています。
【本件に関するお問い合わせ】
XTech Ventures株式会社：info@xtech-ventures.co.jp
お問い合わせはこちらから：https://www.xtech-ventures.co.jp/contact
【会社概要】
会社名：XTech Ventures株式会社
設立：2018年1月11日
代表パートナー：手嶋浩己、西條晋一
所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F
URL：https://xtech-ventures.co.jp