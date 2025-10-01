「和田毅氏 × 高橋純平氏　スペシャルトークショーが盛況のうちに終了　福岡市内の小学生200名が参加」

株式会社ヒトココ

株式会社ヒトココ（本社：福岡市、代表取締役：山野成範）は、2025年9月23日（月・祝）にイオンモール香椎浜（Kashii iina Terrace）にて開催した『球人リクルート』プロモーションイベント「和田毅氏 × 高橋純平氏 トークショー」が、盛況のうちに無事終了したことをご報告いたします。

当日は、福岡市内の小学生200名を無料招待し、元ソフトバンクホークス投手でメジャーリーガーとしても活躍した和田毅氏、元プロ野球投手の高橋純平氏を迎えて、子どもたちに「挑戦する姿勢」「夢を追い続ける心構え」を語っていただきました。会場では、真剣に耳を傾ける子どもたちの姿や、質問コーナーで積極的に手を挙げる様子が見られ、参加者にとって大変貴重な時間となりました。

本イベントは、司会を務めてくださったテレビ西日本（テレQ）アナウンサー・木戸優雅氏をはじめ、多くの関係者のご協力により成功を収めることができました。ご支援・ご協力いただいたすべての皆様に心より御礼申し上げます。

「球人リクルート」は、大学野球部出身者のセカンドキャリアを支援する人材紹介サービスです。今回のイベントを通じて、スポーツに志を持つ若者へ挑戦の大切さを伝えるとともに、社会への架け橋となる活動を今後も続けてまいります。



本件に関するお問い合わせ先：

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：中村（なかむら）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://kyujin89.hitokoko.jp/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス