Coral Capital、Salesforce Venturesなど国内外の有力VCがパートナーとして参画！ 国際会議「Tech for Impact Summit 2025」に先進的な投資家が集結

ソーシャス株式会社

テクノロジーを活用して社会課題解決を目指すソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2025年10月7日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催する国際カンファレンス「Tech for Impact Summit 2025」に、国内外の有力なベンチャーキャピタルおよび個人投資家がパートナーとして参画することをお知らせします。

本サミットは、社会課題解決に挑む革新的な起業家と、テクノロジーの力でポジティブなインパクトを創出する先進的な投資家、アクセラレーター、企業を結ぶプラットフォームです。参画いただく投資家パートナーと共に、持続可能な未来を共創するエコシステムの構築を推進してまいります。

投資家パートナー（一部抜粋、アルファベット順）

1982, Abies Ventures, Angel Bridge, Antler, BE HEALTH VENTURES, Beyond Next Ventures, colopl next, Coral Capital, Corundum Systems Biology, CVVC, DG Incubation, Delight Ventures, Emurgo Kepple Ventures, Finesse Ventures, genesia ventures, GLIN Impact Capital, IMPACT CAPITAL, J-Seed Ventures, JAFCO Group, Japan Angels, Lifetime Ventures, Mendoza Ventures, NISSAY CAPITAL, RKA, Salesforce Venture, Scrum Co., Ltd., SDG Impact Japan, Shizen Capital, Sozo Venture, Spiral Capital, Spurcle Inc., United, コモンズ投信

■ 登壇・来場する投資家 （一部抜粋、アルファベット順）

浅田 賢 (Salesforce Ventures), イアン・ホアン (Good People Ventures), 上田 直孝 (ニッセイ・キャピタル), 小畑 暁史 (ユナイテッド), キャシー 松井 (MPower Partners), 國井 紅秋 (Lifetime Ventures), 久保 匠 (すくらむ/インパクト・キューブファンド), 児玉 健 (EMURGO), 小山 達郎 (Hero Zen Capital), 西田 温 (ジャフコ グループ), 佐藤 立基 (Spurcle), 渋澤 健 (シブサワ・アンド・カンパニー), 嶋田 圭吾 (Coral Capital), ジェフリー チャー (SOGO Energy), 直井 聡友 (Spiral Capital), 土岡 由季 (Genesia Ventures), 堤 世良 (DG Incubation), チャールズ・ホスキンソン (Input Output Global), フィリップ・ポン (EMURGO), 分部 真由美, 三宅 壮 (Corundum Systems Biology), 三好 洋史 (Angel Bridge), 村崎 俊介 (EMURGO), 森若 幸次郎 (シリコンバレーベンチャーズ), 山口 冬樹 (Abies Ventures), 山本 航平 (X&KSK), 山本 正喜 (kubell), 尹 世羅 (Socious), 若林 勇治 (RiskTaker Ventures)

投資家パートナーと来場する投資家の情報はこちら

https://tech4impactsummit.com/ja/investors

「Tech for Impact Summit 2025」について

「境界を超えて、共に築く2050」をテーマに、国内外から豪華リーダー陣が登壇します。台湾のデジタル民主主義を牽引したオードリー・タン氏、イーサリアム及びカルダノ共同創設者のチャールズ・ホスキンソン氏、脳科学の権威ジョン・ドノヒュー氏、量子コンピュータの第一人者北川拓也氏など、各界のトップランナーが未来への洞察を共有します。

■開催概要

日時： 2025年10月7日（火） 9:00～18:30

場所： 虎ノ門ヒルズフォーラム

使用言語： 日本語・英語（全セッション日英同時通訳付き）

公式ウェブサイト： https://tech4impactsummit.com/ja

参加方法と社会貢献への取り組み

■【お得な招待コード】

招待コード「PR1000」のご利用で、ステージパス（800円）、学生・シニアパス（1,000円）が無料になります。その他のチケットは1,000円割引となります。チケット申込時にぜひご活用ください。

■【ボランティアスタッフ募集中】

サミットを共に創り上げるボランティアを募集しています。社会課題解決や最先端テクノロジーに関心のある方、国際的なイベント運営に携わりたい方のご応募をお待ちしております。当日は「Sisters」と連携し、全スタッフ・ボランティアに「アクティブ・バイスタンダー（行動する傍観者）」研修を実施し、誰もが安心して参加できる環境を全員で創ります。

ボランティア応募ページ：

https://app.socious.io/jobs/7118803a-e24b-43ee-88e7-17d9d37348ca

本件に関するお問い合わせ

ソーシャス株式会社 Tech for Impact Summit 2025 運営事務局

担当：高月

Email：summit@socious.io