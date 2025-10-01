【地方特化】MA運用代行を提供開始｜“続く運用”で見込み客創出と商談化を加速

背景

合同会社Yulie

地方の企業では、MAを導入しても担当が兼務で手が回らず、施策が単発に終わり、次に直すべき点が見えないまま時間だけが過ぎてしまうことが少なくありません。Yulieは、そんな「続かない」状況を変えるために、立ち上げから定着、そして毎週の改善までを一気通貫で支援します。

Yulieができること

こんな企業に

人手不足でMAが止まりがち／販促が単発で育成が弱い／営業生産性を上げたい（商談化率・F2率向上）

対応可能ツール

代表コメント

「私たちの強みは、現場が動ける粒度まで施策を分解することです。ダッシュボードで指標を共有し、定例で翌週の一歩を決める。手順書やテンプレも一緒に整え、最終的な内製化まで見据えて伴走します。」（代表・宗像）

会社概要

合同会社Yulie

代表：宗像俊磨

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央21-7 コントレイル1F

事業：MA・CRM導入運用、ECグロース支援

Web：https://yulie.jp/