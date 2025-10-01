デロイト トーマツ グループ発表の「Jリーグ マネジメントカップ 2024」において、サンフレッチェ広島がJ1クラブランキングで初めて1位を獲得！

株式会社サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島は、デロイト トーマツ グループ発表の「Jリーグ マネジメントカップ 2024」において、サンフレッチェ広島がJ1クラブランキングで初めて1位となりましたことをお知らせします。

「Jリーグ マネジメントカップ 2024」は、マーケティング、経営効率、経営戦略、財務状況に対して、デロイト トーマツ グループが独自のKPI（Key Performance Indicators：重要業績評価指標）に基づいて項目別にランク付けを行い、そのランキングに応じたビジネスマネジメントポイントが付与されます。

サンフレッチェ広島は、マーケティング分野、財務状況分野で1位、経営効率分野で2位となり、前年の14位から大きな飛躍を遂げて初の1位となりました。

エディオンピースウイング広島開業からJ1リーグ戦において1試合を除きホーム・アウェイ全ての席種が完売（リセール分除く）し、完売記録は昨シーズンから10/4開催のFC町田ゼルビア戦まで24試合連続となります。

これもひとえに、サンフレッチェ広島を応援してくださるすべての皆様のおかげです。

改めて感謝申し上げるとともに、これからも「サッカー事業を通じて、夢と感動を共有し、地域に貢献する」という理念のもと、皆様から愛されるクラブとなるよう、努力してまいります。

【関連リンク】

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20250930.html

株式会社サンフレッチェ広島