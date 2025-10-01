¥×¥íÃíÌÜ¡õÏÃÂê¤Î200Áª¼êÄ¶¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¡ÖÊóÃÎ¹â¹»Ìîµå11·î¹æ¡×2025¥É¥é¥Õ¥ÈHEROES10·î2ÆüÈ¯Çä
¡¡¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Àî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¥×¥íÃíÌÜ¡õÏÃÂê¤Î200Áª¼êÄ¶¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë»¨»ï¡ÖÊóÃÎ¹â¹»Ìîµå11·î¹æ¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ßÄê²Á950±ß¡Ë¤ò10·î2Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¼çÍ×¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¡¢£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥×ÊóÃÎ¡Êhttps://shop.hochi.co.jp¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê´ó¤»¤â²ÄÇ½¡££Ù£Ã¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡Ë¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¡¢º´Æ£¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤ë
¡¡ºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¢¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éº£²Æ¤ËÉü³èÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¤Î·òÂç¹âºê¥³¥ó¥Ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµåµå³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤Î°ïºà¤¿¤Á200¿ÍÄ¶¤ò¼Ì¿¿¡õ¥Çー¥¿ÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤âÌÖÍå¡£¤µ¤é¤ËÍè½©¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤âÀè¼è¤ê¡££±¡¢2Ç¯À¸Áª¼ê¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï197¥»¥ó¥Á¡¢94¥¥í¤ÎÄ¶Âç·¿±¦ÏÓ¤ä1998Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¡¦¾¾ºäÂçÊå¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à½à£Öº¸ÏÓ¤ÎÂ©»Ò¡¢ÅÔÎ©¹»¤Ë¸½¤ì¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤é¸ÄÀÇÉ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¥É¥é¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½©°Ê¹ß¤Î¹â¹»Ìîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÉ¬·È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¹â¹»Ìîµå¡×¤ÏÆüÂç»°¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄ
¡¡ËÜ»ïÌ¾ÊªÏ¢ºÜ¡Ö»ä¤Î¹â¹»Ìîµå¡×¤Ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤ÎÆüÂç»°¡¦»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç®Àï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÉñÂæÎ¢¤ä¡¢²¸»Õ¡¦¾®ÁÒÁ´Í³Á°´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Õ18£×ÇÕ¤Ë¡¢2024½©～25²Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¤ÇËÜ»ï¤¬»£±Æ¤·¤¿Ç¯´Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤â¼ýÏ¿¡£Ì¤Íè¤Î¹â¹»µå»ù¤È¤Ê¤ëÃæ³ØÌîµåÆÃ½¸¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á²Æ¤Î³ÆÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ËÁ´¹ñ¤ÎÍË¾Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
<½ÐÈÇ³µÍ×>
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÊóÃÎ¹â¹»Ìîµå2025Ç¯11·î¹æ
È¯ Çä Æü¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨½ñÅ¹È¯Çä¤¬¿ôÆüÃÙ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Äê¡¡¡¡²Á¡§950±ß¡ÊËÜÂÎ 864 ±ß+¾ÃÈñÀÇ¡Ë
½Ð¡¡¡¡ÈÇ¡§ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò
ÂÎ¡¡¡¡ºÛ¡§ABÈ½¡¦116¥Úー¥¸
ÈÎ¡¡¡¡Çä¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢YC¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡Ë¡¢¼çÍ×¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ç¥Ã¥×ÊóÃÎ¡¡https://shop.hochi.co.jp/
▶¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¹â¹»Ìîµå¾ðÊó¡¡https://hochi.news/baseball/hsb/(https://hochi.news/baseball/hsb/)
¢£¡ÖÊóÃÎ¹â¹»Ìîµå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë1978Ç¯ÁÏ´©¤Î¹â¹»ÌîµåÀìÌç»ï¡£
£±·î¹æ¡Ê12·îÈ¯Çä¡Ë¡§½©µ¨Âç²ñ¥ì¥Ó¥åー¡õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ½Ð¾ì¹»Í½ÁÛ¡¿½Õ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡õÃíÌÜ¹»
£³·î¹æ¡Ê£²·îÈ¯Çä¡Ë¡§¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¥×¥ì¥Ó¥åー¡ª½Ð¾ìÁª¼êÌ¾´Õ¡Ê´é¼Ì¿¿ÉÕ¡ËÃíÌÜ¹»¡õÃíÌÜÁª¼ê
£µ·î¹æ¡Ê£´·îÈ¯Çä¡Ë¡§¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¾ÜÊó¡õ¥Òー¥íーÁª¼ê¡¿²Æ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡õÃíÌÜ¹»
£··î¹æ¡Ê£¶·îÈ¯Çä¡Ë¡§²Æ¤ÎÁ´49ÃÏÊýÂç²ñÅ¸Ë¾¡õ¹Ã»Ò±àÂåÉ½¹»Í½ÁÛ¡¿½Õµ¨Âç²ñÀïÀÓ
£¹·î¹æ¡Ê£¸·îÈ¯Çä¡Ë¡§²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¾ÜÊó¡õ¥Òー¥íー¡¿½©¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¡õÃíÌÜ¹»
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥áー¥ë¡¡pr1872@hochi.co.jp