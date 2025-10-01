東京・池袋に新店舗オープン決定！振袖＆卒業袴専門店「aimme東京池袋店」― 先行予約受付スタート ―

有限会社三景スタジオ

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）は、当社が展開する振袖ブランド「aimme（エイミー）」の新店舗を、2025年11月27日（木）に東京・池袋にオープンいたします。

オープンに先立ち、10月1日より振袖・卒業袴の先行予約受付を開始いたします。

本店舗は、三景スタジオとして初となる「振袖レンタル特化型」の新業態店舗です。既に多くのフォトスタジオやレンタル店が集まる成熟市場・池袋エリアにおいて、単なるシェア獲得を目的とするのではなく、aimme独自の世界観と体験価値を通じて新たな顧客層とカルチャーの創造を目指します。

今回の出店は、ブランドとしての進化を象徴するキックオフであり、三景スタジオがこれからの未来を切り拓く重要な一歩と位置付けています。

振袖や袴といった大切な１着を、ただ選ぶ、という体験ではなくあなたの人生を紐解くカウンセリングによって、aimmeが似合うを超えた“ふさわしい”１着への出会いを創造し提供します。

■ 新店舗概要

店名：aimme東京池袋店

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目21－4 8F

アクセス：JR/西武/東武/東京メトロ 各線「池袋駅」東口より 徒歩約2分

東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より 徒歩約8分

オープン日：2025年11月27日（木）

取扱い：振袖レンタル・卒業袴レンタル・前撮り撮影

業態：振袖レンタル特化型店舗

特設・予約受付ページ：

https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro

今後、オープンに向けてキャンペーン情報や限定企画などを、最新情報を随時発信してまいります。

ぜひ今後の展開にご期待ください。

■ aimmeについて

「aimme（エイミー）」は、10代・20代を中心に支持を集める振袖・卒業袴ブランドです。従来の「成人式のために振袖を着る」という枠を超え、“最高かどうかはわたしが決める。”をコンセプトに、成人式・卒業式に向けた振袖・袴のレンタルから前撮り撮影までをトータルプロデュースするフォトスタジオです。

最新トレンドを取り入れた衣装ラインナップと、aimme独自の世界観を大切にした撮影スタイルで、ファッションやライフスタイルの延長として振袖を楽しめる、新しい価値観を提案しています。

SNS発信やフォトジェニックな世界観で話題を集め、全国から多くのご来店をいただいています。

⸻

会社概要

・ 会社名：株式会社三景スタジオ

・ 本社所在地：北海道旭川市2条通り20丁目641-1

・ 設立：1941年11月

・ 代表者：代表取締役 大西康弘

・ 事業内容：フォトスタジオ運営、振袖・卒業袴レンタル事業、ブライダルフォト事業 等

⸻