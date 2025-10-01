香港進出｜アジア屈指の日本食密集都市で、日本人料理人の採用支援を開始

株式会社ヒトココ

「ジャパレスリクルート」（株式会社ヒトココ運営）は、香港市場における料理人マッチング事業を正式に開始しました。

香港はアジアでも有数の“日本食密集エリア”であり、日系・ローカル問わず多くの飲食企業が本格的な和食業態を展開しています。特に職人の技術に対する評価が高く、日本で修行を積んだ料理人のニーズが非常に高い地域です。

弊社では、日本全国から集めた経験豊富な寿司職人・焼き鳥職人・ラーメン調理人などを厳選してご紹介。ビザ申請支援や現地生活サポートも含め、即戦力採用をサポートします。

すでに複数の紹介実績があり、今後は香港に拠点を持つグループ企業や人材会社との提携も強化してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス