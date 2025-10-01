フィンランド進出｜北欧の食文化と日本の職人技術を融合。ヘルシンキを中心に和食人材を支援

株式会社ヒトココ

株式会社ヒトココが運営する「ジャパレスリクルート」は、フィンランド市場における日本人料理人の紹介事業を本格展開いたします。

ヘルシンキをはじめとするフィンランドの都市部では、サステナブルでミニマルな食文化への関心が高く、日本食の繊細な技術や旬の食材を活かす調理法が高く評価されています。特に寿司・割烹・発酵食品などの分野で、本格的な職人技術を持つ人材へのニーズが増加しています。

弊社では、日本での豊富な調理経験を持ち、英語でのコミュニケーションが可能な即戦力人材を中心にご紹介。企業様と料理人双方にとってスムーズな採用プロセスを実現します。

北欧特有の労働環境や文化的背景を理解したマッチングにより、現地レストラン・ホテル・ケータリング企業との提携も進めてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒトココ 広報担当

担当者名：上田（うえだ）

Email：info@hitokoko.jp

サービスHP：https://japan-chef.net/

会社HP：https://hitokoko.jp/

所在地：福岡県福岡市中央区天神1-14-18 WeWork 天神ブリッククロス