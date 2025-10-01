ザボディショップ ピンクリボン運動に賛同してキャンペーンを実施

ザボディショップジャパン株式会社

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、ピンクリボン運動に賛同し、乳がんの正しい知識と定期健診の重要性・早期発見をすすめる活動としてピンクリボンキャンペーンを期間限定で実施いたします。

実施期間：2025年9月18日(木)～10月31日(金)

対象店舗：全国のザボディショップ店舗＆EC

https://www.the-body-shop.co.jp/shop/

乳がんの早期発見・早期治療を啓発するピンクリボン運動

キャンペーン期間中に、日常の入浴やボディケアでブレスト・アウェアネスにつながる製品*の売り上げの一部を日本対がん協会が設ける「ほほえみ基金」に寄付いたします。

＊対象製品詳細は以降に記載

ほほえみ基金-日本対がん協会 (jcancer.jp)

ピンクリボン運動に寄付する「ほほえみ基金」は公益財団法人日本対がん協会が2003年に乳がん征圧のために設けた基金です。ピンクリボン運動を通じて、乳がん検診による早期発見の重要性を伝える他、適切な治療の促進、がん無料電話相談の運営、無料クーポンの発行、専門家の育成、啓発団体への支援、乳がんの新たな検診手法の研究にも取り組んでいます。

ザボディショップは、変革をもたらすビューティブランドとして「Change Making Beauty 自然と共に、人、コミュニティ、地球環境を守り、癒し、再生し、より良い世界に」をテーマに、ブランド、製品を通じて世界によりよい変革をもたらすことができると信じています。ピンクリボンキャンペーンを通して、ひとりひとりが乳がんを理解し、自分自身を大切にして患者さんに寄り添えるような社会の実現を支援します。

キャンペーン対象製品

シャワージェル BR

(香り:ブリティッシュローズ) 250mL 1,870円(税込)

ボディヨーグルト BR

(香り:ブリティッシュローズ) 200mL 2,750円(税込)

ボディバター BR

(香り:ブリティッシュローズ) 200mL 3,520円(税込)

ミニボディケアギフト BR

(香り:ブリティッシュローズ) 1,925円(税込) シャワージェル BR 60mL、ボディバター BR 50mL

ポーチギフト BR

(香り:ブリティッシュローズ) 3,245円(税込) シャワージェル BR 60mL、ボディバター BR 50mL、ハンドクリーム BR 30mL

ボディケアギフト BR

(香り:ブリティッシュローズ) 5,850円(税込) シャワージェル BR 250mL、ボディヨーグルト BR 200mL、ハンドクリーム BR 30mL、ミニウルトラファインバスリリー

シャワージェル PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 250mL 1,870円(税込)

ボディヨーグルト PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 200mL 2,750円(税込)

ボディバター PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 200mL 3,520円(税込)

ミニボディケアギフト PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 1,925円(税込) シャワージェル PG 60mL、ボディバター PG 50mL

ミニボディケアボックス PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 3,245円(税込) シャワージェル PG 60mL、ボディバター PG 50mL、ハンドクリーム PG 30mL

ボディケアギフト PG

(香り:ピンクグレープフルーツ) 5,850円(税込) シャワージェル PG 250mL、ボディヨーグルト PG 200mL、ハンドクリーム PG 30mL、ミニウルトラファインバスリリー

ザボディショップは創業者アニータ・ロディックの「企業には世界をよくする力がある」という理念のもと、ビューティ業界のチェンジメーカーとして、使い心地のよい製品を製造販売するだけでなく、社会や地球に至るまで利益をもたらす存在でいることを目指して、様々な分野での活動を継続的に行っています。

ABOUT THE BODY SHOP

ザボディショップは美しさを通して人や社会、地球に変革を起こしていく、イギリス発のトータルビューティーブランドです。世界中から集めた選りすぐりのナチュラルな原材料を用い、スキンケア、ボディケア、フレグランス、メイクアップといったあらゆるアイテムを展開。その歴史は1976年に創業者のアニータ・ロディックが、郊外の港町で天然原料をベースにしたハンドメイドコスメの店をオープンしたところから始まりました。

「企業には世界をよくする力がある」と確信していた彼女の理念は、社会の不条理へ立ち向かうためのデモ活動や、今もブランドの根幹を支えている「コミュニティフェアトレード」など、一介の化粧品メーカーにとどまらないオリジナルで革新的な姿勢の源に。世界中へと規模を拡大し、自然環境や生物多様性を尊重しながら、美容のパワーで人々の生活に驚くべき変化を与えています。豊かさを向上させ、地球上のすべてをより“ 正しい” 方向へと導くためのアクションこそ、私たちの目指す企業活動なのです。

ザボディショップジャパンの活動 人、コミュニティ、地球環境に美しい変革を

100%リサイクル容器

パッケージにコミュニティフェアトレードによるインドのベンガルール産のリサイクルプラスチックを含む100％リサイクル可能なプラスチックを使用しています。プラスチックごみの海への流出を阻止し、ウェストピッカーと呼ばれる人々により衛生的な労働環境と適正な賃金を提供しています。

サスティナブルな店舗

旗艦店である東京・新宿店は、引退した新幹線の車両アルミをリサイクルした再生アルミや解体された家屋の古材、再生プラスチック、堆肥化可能な容器など、ほぼ100%再生可能な素材を使用した循環型の店舗です。店内には、プラスチック削減のための詰め替えサービス「リフィルステーション」も設置しています。

クルーエルティフリー

ザボディショップの製品は全てクルーエルティフリー(動物実験を行わない・動物を犠牲にしない)です。私たちは、化粧品の動物実験と戦う最初のビューティブランドとして、1989年から活動を続け、現在に至るまでずっとその姿勢を貫いています。

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d19887-202-fcd7fa3e3e15a103a555fa9cb1685364.pdf