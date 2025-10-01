一般社団法人Zen2.0が主催する、Mindful City Kamakura Week、プログラム詳細の公開と早割チケット販売開始！

一般社団法人Zen2.0

一般社団法人Zen2.0は、2025年11月16日（日）から22日（土）までの7日間、鎌倉市全体を舞台に開催される共創型フェスティバル「Mindful City Kamakura Week」のプログラム詳細とチケット情報を発表しました。本イベントは「Spirituality in Nature」をテーマに、鎌倉の豊かな自然と文化の中で、誰もが自分らしくマインドフルネスを体験できる特別な機会を提供します。特に、11月9日までの早割期間中は、お得な価格でチケットをご購入いただけます。

イベント概要

名称: Mindful City Kamakura Week

開催期間: 2025年11月16日（日）～22日（土）

テーマ: "Spirituality in Nature"

会場: 鎌倉市内各所（海・山・森・庭園・古民家など）

主催: 一般社団法人Zen2.0

参加形態: 共創型フェスティバル

ウェブサイト: https://www.mindful-kamakura.city/

プログラム詳細

1.オープニングイベント＜始まりの響き、未来への序章＞（11月16日）

2025年11月16日、鎌倉の歴史が新たな音色を奏で始めます。マインドフルシティ実現への、記念すべき7日間の幕開けとなる「Mindful City Kamakura Week オープニングイベント」。この歴史的瞬間を、豪華ゲストと共に体験しませんか？

本イベントのテーマ「Spirituality in Nature」を、五感と知性で深く体感できる、またとないプログラムをご用意しました。各界のトップランナーたちが、あなたを深遠なる探求の旅へと誘います。

・日時: 2025年11月16日（日） 12:30 - 16:30 （開場 12:00）

・会場: 鎌倉能舞台

・プログラム

12:30-13:00【序章：静寂への誘い】

登壇者：工藤煉山氏

《静》への導き。尺八の第一人者による献奏が、一音一音で心の喧騒を解き放ち、自然との無為自然な一体感へと誘います。イベントの幕開けです。

13:00-14:00【禅体験：椅子坐禅】

登壇者：横田南嶺老師

禅の神髄に触れる貴重な60分間の坐禅体験。円覚寺管長・横田南嶺老師の導きのもと、椅子に座り、呼吸と向き合い、内なる平和を発見します。

14:15-14:45【知性の探求：新しい時代の視点】

登壇者：小林泰紘氏

《知》の覚醒。リジェネラティブ（再生的）な思考法を通じて、自然の叡智に学び、個人と社会をいかに再生していくか、未来を拓く革新的な視点に触れます。

14:45-15:35【智慧の交差「Spirituality in Nature」 パネル】

登壇者：藤田一照氏登壇者：涼恵氏登壇者：小林泰紘氏

対話の響き。禅僧、リジェネラティブ思想家、そして神主・シンガーソングライターという異分野のスペシャリストたちが集結。それぞれの視点から「自然の中のスピリチュアリティ」を深く掘り下げます。

15:40-16:00【歌と舞の奉納：歌と瞑想舞 （涼恵 × 瞑想舞香織）】

登壇者：涼恵氏登壇者：瞑想舞香織氏

《動》への転換。

魂を揺さぶる歌声と、優雅で力強い舞が、あなたの内なるスピリチュアリティを解き放ち、未来へと立ち上がるエネルギーへと昇華させます。

16:00-16:30【未来への展望】

この日得た静寂と動のエネルギーを胸に、MCKWの7日間、そして「マインドフルシティ鎌倉」の未来へと想いを繋ぎます。新しいコミュニティの誕生を共に宣言しましょう。

2.平日プログラム（11月17日～21日）

平日のプログラムはZen2.0ホームページ（https://www.mindful-kamakura.city/）からご確認いただけます。MCKWの趣旨に賛同いただいた計36の個人・団体の皆さまが、ワークショップや対話の機会・自然体験など、鎌倉の各所で多様なアクティビティを展開。参加したいプログラムに個別に申し込みが可能です。

3.クロージングイベント＜響き合いのフィナーレ：結びの語らい＞（11月22日）

一週間にわたるMCKWの特別な旅を締めくくる、フィナーレは仲間たちと集う「懇親会」です。

このレセプションは、潮風を感じる海辺の会場で、格式張らない、カジュアルな集いの場です。イベント期間中に心動かされた体験や、未来へのアイデア、そして熱い想いを、立場の垣根を越えて分かち合いましょう。2017年から開催しているZen2.0の過去登壇者も多数出席予定で、同窓会のような気分も味わって頂けます。

・日時：2025年11月22日（土） 13:00 - 16:00

・場所：KKR鎌倉わかみや（〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜４丁目６－１３）

【こんな時間をご用意しています】

・自然のスピリットに触れる、奉納演奏・演舞

横澤和夫氏による石笛の演奏: 自然と調和した石笛の音色が、私たちの魂を清めます。

Nashaal氏による優雅な演舞（予定）: 踊りを通じて、一週間の体験を昇華させ、新しい行動へと向かうエールとして、エネルギーを与えてくれるでしょう。

・マイクリレーで紡ぐストーリー

参加者全員でマイクを回しながら、この一週間のハイライトを共有。ワークショップでの気づき、心に残った瞬間、そして今後の展望を語り合います。

・未来への種まき

自由な対話から生まれる新たなコラボレーション。次なるプロジェクトのアイデアがここから始まります。

・参加予定のスペシャルゲスト

過去のZen2.0カンファレンスでおなじみの登壇者も参加予定！

前野隆司 先生（慶應義塾大学大学院教授）

※ゲストは順次アップデート予定

4.チケット情報

・早割期間

早割が適用されるのは2025年11月9日（日）までです。この機会をお見逃しなく！

・早割料金（2025年11月9日まで）

通しチケット: 15,000円

オープニングイベントチケット: 9,500円

クロージングイベントチケット: 6,500円

※通しチケット特典

通しチケットをご購入の方は、以下の特典が適用されます。

・オープニングイベント及びクロージングイベントに無料でご参加いただけます。

・平日のプログラム: 参加料3,000円以下のプログラムは無料でご参加いただけます。3,000円以上のプログラムについては、参加費から3,000円割引でご参加いただけます。

5.各会場

オープニングイベント: 鎌倉能舞台（〒248-0016 鎌倉市長谷３丁目５－１３）

https://www.nohbutai.com/

クロージングイベント: KKRみやかわ（〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜４丁目６－１３）

https://kamakurawakamiya.kkr.or.jp/

平日のプログラム：各プログラムのイベントページでご確認ください

https://www.mindful-kamakura.city/

6.申し込み方法

各プログラムの詳細およびチケットの購入は、Mindful City Kamakura Week 公式ウェブサイト（https://www.mindful-kamakura.city/）よりお申し込みください。



11月16日（日）12:30-16:30 オープニングチケット

https://www.mindful-kamakura.city/event-details/opuningu-kamakuranobutai-seikaradoe-tamashi-supirichuariti-gatachinoboru



Mindful City Kamakura Weekのプログラム一覧

https://www.mindful-kamakura.city/courses

※平日の各プログラムのチケット購入後、当日参加が難しくなった場合は、無料のイベントでも必ずキャンセル連絡をしてください。各会場の定員が少なくなっていますので、ご協力のほど、よろしくお願いします。

7.本件に関するお問い合わせ

一般社団法人Zen2.0 事務局

info@zen20.jp