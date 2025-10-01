旭岳の魅力を堪能する宿泊プラン。冬季限定の特別価格でご提供いたします。10月19日(日)より開始

株式会社ハマノホテルズ山麓に下りてきた紅葉と冠雪、2つの季節の美しさを同時に体感。紅葉旭岳ロープウェイ山麓駅へは徒歩3分と至近。

株式会社ハマノホテルズは、北海道旭岳の山麓に位置する宿泊施設でございます。標高1100ｍの地に佇む当ホテルでは、訪れる皆様に大自然の美しさと静寂を体験していただけます。

このたび、特別価格プランのご案内をさせていただきます。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

新プランの背景

標高1,100ｍの山麓ホテル、旭岳温泉ホテルベアモンテでは、日本一早い紅葉から初冠雪へと、北海道の最高峰旭岳に季節が一足早く訪れています。本州ではまだ夏日を記録する中、朝晩は一般的な避暑地を超え、一桁気温となっています。

そんな特別な旭岳へ道内外のお客様がよりお気軽に訪れていただけるよう、スペシャル価格の宿泊プランをご用意いたしました。また山麓への旅が初めての方にも安心してご利用いただけるアクティビティツアーもご紹介いたします。

冬のトク旅！【山麓スペシャル】1泊2食付き 特別価格お一人様18,000円！10室/日限定です。

【冬のトク旅！山麓スペシャル】特別価格18,000円！(通常料金20,700～23,100円)

期間 2025.10/19～2026.1.31 (12/27-1/3対象外)

1泊2食付き 2名1室(スーペリアツイン52平方メートル ～) お一人様 18,000円税込(入湯税250円別途)

ホテルのコンセプトは“住むように泊まる”。旭岳の大自然と静寂の中、夜は満天の星に抱かれる非日常を満喫ください。旭岳ロープウェイ山麓駅に最も近く、ホテルからは徒歩3分の位置にございます。旭岳のすべてを知ることができるビジターセンターが隣接しているため、より安心して旅をお楽しみいただけます。

旭岳の冬、パウダースノーの聖地として国内外からお訪れます。スキーコースは例年GWまで。露天サウナの整いスペース ／ロウリュウ式サウナの合間、外気浴、森林浴に心身癒されます。

大雪カムイミンタラDMO アクティビティツアー

さらに、旅を一層充実させ、その地域を深く知る体験型のアドベチャー旅はいかがでしょうか。旭岳と東川町を含む大雪山系エリアでは、大雪カムイミンタラDMO様主催の魅力的な体験ツアーが豊富にご用意されています。“ちょっと特別な体験をする旅”を、安全かつ快適に満喫いただけます。

旭岳ガイド付きスノーシューツアーや東川クラフト体験など、さまざまな体験メニューが充実しています。季節ごとに各種ツアーのご予約を受付中です。詳しくは下記の専用サイトをご覧ください。

大雪カムイミンタラDMO／大雪アクティビティセンターについては、下記URLをご参照ください。

ACTIVITY - TAISETSU HOKKAIDO ACTIVITY CENTER(https://taisetsu-activity.jp/activity/)

スノーモンスタースノーシューツアー熊鈴づくり記念やお土産に

旭岳の麓、ロープウェイ駅まで徒歩3分の好立地に位置するホテルベアモンテを拠点に、体験ツアーを加えて旅の満足感を向上させてみてはいかがでしょうか。ベアモンテでは、2連泊および3～5連泊の特別割引プランもご用意しております。体験と癒しの時間を組み合わせた旅をお勧めいたします。

（株）ハマノホテルズ

本社／北海道札幌市南区定山渓温泉東4丁目328

お問い合わせ

札幌営業所 広報広告室

TEL：011-615-2000

E-mail：（仮）info@hamano-hotel.co.jp