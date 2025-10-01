【ペット少短】2025年 オリコン顧客満足度(R)調査『ペット保険（FP評価）』ランキングにおいて「SBIペット少短のペット保険」が 総合第1位を獲得

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIペット少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊東 倭、以下「当社」）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒 、以下「オリコン」）が発表したファイナンシャルプランナーが選ぶ『ペット保険（FP評価）』ランキングにおいて、「SBIペット少短のペット保険」が総合第1位を獲得したことをお知らせします。

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ペット保険（FP評価） 第1位

■「SBIペット少短のペット保険」について

手ごろな保険料で通院・入院・手術を補償

月々216円～※と手ごろな保険料で、「通院、入院、手術」にかかる治療費用をカバーし、支払限度額までなら支払回数や日額制限はありません。

また０歳から11歳までと幅広い年齢のわんちゃんとねこちゃんのお申し込みが可能となっている、ペットオーナーの皆さまにとって手軽で安心なペット保険です。

※猫 0歳プラン50ライトの場合（月払、免責金額あり）

■調査概要［2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ペット保険（FP評価）ランキング］

当ランキングは、ペット保険を提供する13社について、株式会社oricon MEが独自に選定したファイナンシャルプランナー40人に調査をした結果に基づいたものです。

調査主体 ：株式会社 oricon ME

調査期間 ：2025/06/11～2025/06/27

回答者数 ：ファイナンシャルプランナー 40人

調査対象商品数：13商品

【会社概要】

会社名：SBIペット少額短期保険株式会社

会社紹介：当社は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。

必要な時に必要な補償をより安く、より分かりやすくご提供し、ご契約者様とペットとの健康で豊かな生活をサポートすると共に、殺処分ゼロへの寄与とその先への挑戦をし続けます。

所在地： 東京都港区西新橋2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル9階

設立年月日： 2016年4月1日

資本金： 2億3,510万円

事業内容： 少額短期保険業［関東財務局長（少額短期保険）第74号］

URL： https://www.sbipet-ssi.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBIペット少額短期保険株式会社 経営企画部

TEL：03（6371）2490 E-mail：pet-keiki@sbigroup.co.jp