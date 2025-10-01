「買いたいはAIでつくれる。」ピアラ、LeanGoと提携　CVR改善×広告運用自動化の推進でクライアント事業支援を加速

株式会社ピアラ

認知からユーザー獲得、ファン化までフルファネルでダイレクトマーケティングを行う株式会社ピアラ (本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」)は、株式会社LeanGo（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：平井 翔吏、以下「LeanGo」）と事業提携を開始したことをお知らせいたします。

本提携により、当社が強みとする自社ブランド運営・EC領域におけるデータ活用・運用ノウハウと、LeanGoが開発・運営するCVR改善ツール「Dejam」を掛け合わせ、広告効果の最大化と継続的なコンバージョン率（CVR）の最適化を推進してまいります。

■提携の背景

近年、広告市場は運用型広告の高度化や生成AIの台頭により、従来の「出稿量や制作量で成果を出す」アプローチから、「データドリブンな改善サイクル」にシフトしています。

一方で、事業会社にとっては「スピード感のあるPDCA運用」と「CVRの安定的な改善」を両立させることが大きな課題となっています。

今回の提携は、当社が長年培ってきた顧客データや運用ノウハウと、LeanGoが提供する「Dejam」の「LP制作・ABテスト・ヒートマップ分析」機能およびコンサルティング支援を掛け合わせることにより、短期間での効果検証とデータに基づく成果改善を実現するものです。特に、広告運用とLPOの両輪によってCPA改善・LTV向上を推進し、クライアントの持続的な成長加速につなげます。

また、当社は新スローガン【「買いたい」はAIでつくれる。】のもと、マーケティングDX×AIを推進し、2028年までに広告運用完全自動化と業務効率化200％の実現を目指しています。本提携もその取り組みの一環として、AI活用によるさらなる自動最適化・クリエイティブ改善の可能性を見据えています。

■取組み実績

「Dejam」の特長である1プロダクトでマーケティング業務を完結する仕組み(※)により、高い生産性と高速PDCAを実施、他者が模倣しにくい仕組みによる解決で、クライアントの成果向上に貢献しています。

※DejamにはLP制作、ABテスト、分析機能があります。

■両社コメント

株式会社ピアラ 執行役員 小野 真

LaenGoさんとは4年前LeanGoさんが創業されてすぐからお取組みをさせていただいております。当時はDejamを活用しながらあくまで平井さんを中心としたコンサルタントがいて初めて成り立つようなイメージでしたが、今ではDejamで出来ることも飛躍的に増え、また弊社の意見（要望）も取り入れていただき、記事LP制作/修正、媒体や訴求別セグメントABテスト、ヒートマップ分析などフル活用しクライアント様のCVR改善をさせていただいております！

何よりも「こういう機能があったら！」の声を、弊社だけでなく他社さんからもヒアリングしていただき、実装までのスピードが速いことで、どんどん使いやすくなり、ダイレクトマーケティングを中心とするクライアント様の新規顧客獲得広告の運用を行う弊社に は、なくてはならないツール（武器）となっております。

今後もLeanGoさん「Dejam」と共に、クライアント様の売り上げ、利益の最大化をご一緒させていただければ幸いです！

株式会社LeanGo 代表取締役CEO 平井 翔吏

ピアラとの事業提携ができて非常に嬉しく思います。弊社が運営するCVR改善ツール DejamはWebマーケティング業務における必需品を目指しております。

ランディングページやフォームを作成できるCMS機能や、クリエイティブの成果を向上するためのABテスト機能、ページの性能を分析するアナリティクス機能を保有し、国内のマーケティングツールの中でも機能の網羅性が特徴のシステムです。

ピアラでは多くのマーケティングツールを導入しておりましたが、Dejamを活用することによる成果・生産性の向上に貢献させていただいております。

また、今回の取り組みではピアラ社の持つ長年培ったマーケティングに関する豊富な実績や知見を元に、密なコミュニケーションを取らせていただくことでAIを活用するような更なる機能開発や、ピアラの成果への貢献を目指します。

URL:https://leango.co.jp/dejam/

■今後の展望

本提携を通じて、広告運用とLPOを両輪としたCPA改善・LTV向上の取り組みをさらに強化し、クライアントの持続的な成長加速に貢献してまいります。

今後は、生成AIや自動最適化技術を取り入れた新たな改善アプローチを拡充し、より高精度かつ効率的なマーケティングDXを実現してまいります。

【株式会社LeanGo 会社概要】

商号 ： 株式会社LeanGo

代表者 ： 代表取締役 平井 翔吏

所在地 ： 東京都目黒区八雲3-22-11

設立 ： 2020年4月1日

事業内容 ： 新規事業の開発・制作プロモーション支援

集客・コンバージョン最大化に向けた実務支援

URL ：https://leango.co.jp/

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年6月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター

URL ： https://www.piala.co.jp/