永谷園ホールディングス本社移転のお知らせ
株式会社永谷園
新本社ビル外観
【永谷園ホールディングス 新本社概要】
株式会社永谷園ホールディングス（社長：永谷 泰次郎、東京都港区）は、業務効率化のため、関連会社を含む近隣拠点を集約して新たな場所に移転し、2025年11月25日（火）より業務を開始いたします。
これを機に、今まで以上にお客様の期待にお応えする商品やサービスをご提供すべく、グループ一丸となって取り組んでまいります。
●所在地
〒105-8448 東京都港区西新橋2-38-5
●代表
TEL:03-3432-3105（変更なし）
FAX:03-3432-7082（変更なし）
●新本社に集約される関連会社
（株）永谷園 本社・東京支店
（株）永谷園フーズ 本社
（株）サニーフーズ 本社
藤原製麺（株） 東京支店
(株)喜多方らーめん本舗 関東営業課
●業務開始日
2025年11月25日（火）
●アクセス
ＪＲ山手線他「新橋」駅烏森口より徒歩14分
都営三田線 「内幸町」駅Ａ３出口より徒歩11分
「御成門」駅Ａ５出口より徒歩10分
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅１番出口より徒13分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅Ａ１ａ番出口より徒歩６分