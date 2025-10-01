永谷園ホールディングス本社移転のお知らせ

株式会社永谷園

　株式会社永谷園ホールディングス（社長：永谷　泰次郎、東京都港区）は、業務効率化のため、関連会社を含む近隣拠点を集約して新たな場所に移転し、2025年11月25日（火）より業務を開始いたします。


　これを機に、今まで以上にお客様の期待にお応えする商品やサービスをご提供すべく、グループ一丸となって取り組んでまいります。




新本社ビル外観
【永谷園ホールディングス　新本社概要】

●所在地


　〒105-8448　東京都港区西新橋2-38-5


●代表


　TEL:03-3432-3105（変更なし）


　FAX:03-3432-7082（変更なし）


●新本社に集約される関連会社


　（株）永谷園　本社・東京支店


　（株）永谷園フーズ　本社


　（株）サニーフーズ　本社


　　藤原製麺（株）　東京支店


　 (株)喜多方らーめん本舗 関東営業課


●業務開始日


　2025年11月25日（火）






●アクセス


　ＪＲ山手線他「新橋」駅烏森口より徒歩14分


　都営三田線 「内幸町」駅Ａ３出口より徒歩11分


　　　　　　「御成門」駅Ａ５出口より徒歩10分


　東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅１番出口より徒13分


　東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅Ａ１ａ番出口より徒歩６分