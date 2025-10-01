永谷園ホールディングス本社移転のお知らせ

株式会社永谷園

株式会社永谷園ホールディングス（社長：永谷 泰次郎、東京都港区）は、業務効率化のため、関連会社を含む近隣拠点を集約して新たな場所に移転し、2025年11月25日（火）より業務を開始いたします。

これを機に、今まで以上にお客様の期待にお応えする商品やサービスをご提供すべく、グループ一丸となって取り組んでまいります。

新本社ビル外観【永谷園ホールディングス 新本社概要】

●所在地

〒105-8448 東京都港区西新橋2-38-5

●代表

TEL:03-3432-3105（変更なし）

FAX:03-3432-7082（変更なし）

●新本社に集約される関連会社

（株）永谷園 本社・東京支店

（株）永谷園フーズ 本社

（株）サニーフーズ 本社

藤原製麺（株） 東京支店

(株)喜多方らーめん本舗 関東営業課

●業務開始日

2025年11月25日（火）

●アクセス

ＪＲ山手線他「新橋」駅烏森口より徒歩14分

都営三田線 「内幸町」駅Ａ３出口より徒歩11分

「御成門」駅Ａ５出口より徒歩10分

東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅１番出口より徒13分

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅Ａ１ａ番出口より徒歩６分