¼¹¹ÔÌò°÷¡¢CxO½¢Ç¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

¡¡ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¦ÊÛ¸î»Î¡§¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CxO¤Ë¿·¤¿¤Ë3Ì¾¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤è¤êÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£3Ì¾¤Î·ÐÎòÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¿·Ç¤¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CxO¡ä
¡¦¹â¶¶ ¹°Ë¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ CIA¡ÊºÇ¹â¾ðÊó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È/Chief Information Architect¡Ë
¡¦¿ùÅÄ ·½¡¡¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡³«È¯ËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹
¡¦Á°Ã« ¹á²ð¡¡CLO¡ÊºÇ¹âË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô/Chief Legal Officer¡Ë
¢£¼¹¹ÔÌò°÷ CIA¡ÊºÇ¹â¾ðÊó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È/Chief Information Architect¡Ë ¹â¶¶ ¹°Ë¡
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ãæ±ûÂç³ØÍý¹©³ØÉôÀºÌ©µ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡£
³ô¼°²ñ¼ÒVSN¡Ê¸½¡§AKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡¢µ¡³£Àß·×¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤ÆEC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³«È¯¤Î¼õÃí¡¦ÇÛÁ÷¡¦·èºÑÉôÊ¬¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£
2013Ç¯4·î¤ËÅö¼ÒÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷ ³«È¯ÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯10·î¤è¤ê¼¹¹ÔÌò°÷CIA¢¨¤Ë½¢Ç¤¡£
¢¨ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×¤òÃ´¤¦¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢CIA¡ÊºÇ¹â¾ðÊó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¹â¶¶¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç¡Ö¾ðÊó¤Î¤¢¤êÊý¡×¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀìÌç²È¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÎ°è¤¬¡¢²ÃÂ®¡¦³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤¬ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¾ðÊó¡×¤¬Àµ¤·¤¯Àß·×¤µ¤ì¡¢°ÕÌ£¤äÊ¸Ì®¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ò¡ÖÀµ¤·¤¯¡×¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡×»È¤¨¤ë·Á¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÒÆâ³°¤Ø¥µー¥Ó¥¹²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¡¢À¤³¦¤òÁ°¤Ø¡£¡×¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼¹¹ÔÌò°÷ ³«È¯ËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹ ¿ùÅÄ·½
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡¥×¥é¥¤¥àSI·Ï´ë¶È¤Ë¤ÆÌó20Ç¯´Ö¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¡¦¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹·ÏSaaS´ë¶È¤Ë¤Æ¼¹¹ÔÌò°÷·óCPO¤Ê¤É¤ò7Ç¯·Ð¸³¡£2024Ç¯12·î¤ËÅö¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä³«È¯ÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£2025Ç¯10·î¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¿ùÅÄ¤Ç¤¹¡£IT¶È³¦¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢Á°¿¦¤ÇCPO¡ÊChief Product Officer¡Ë¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ø¤Î»²²è¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥êー¥¬¥ë¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¿¿¤ËÄÉµá¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¾ï¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CLO¡ÊºÇ¹âË¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô/Chief Legal Officer¡Ë Á°Ã«¹á²ð
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥³ー¥Í¥ëÂç³Ø¥íー¥¹¥¯ー¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
2006Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¸å¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢M&AÅù¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¹á¹Á¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê½Ð¸þ¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë»°É©¾¦»ö¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ËÜÅ¹µÚ¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ»ö¶ÈÅê»ñ¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åù¤òÉý¹¤¯Ã´Åö¡£2021Ç¯¤è¤ê°åÎÅIT·Ï¤Î¥á¥É¥ìー¤ÇË¡Ì³¥°¥ëー¥×¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2024Ç¯7·î¤ËÅö¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹ ·ó Ë¡Ì³ÉôÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIC¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2025Ç¯10·î¤è¤êCLO¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢CLO¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿Á°Ã«¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ËÉ¬Í×¤ÊË¡Åª¥µ¥Ýー¥È¤¬¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¡¢¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Ë¡Î§ÀìÌç²È¤Î³§ÍÍ¤¬Åö¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀµ³Î¤ËË¡Åª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤êÊÛ¸î»Î¤äË¡Ì³Éô¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Ë¡Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ò°ÂÁ´¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Á¤Ç¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÛ¸î»Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯ÉôÌçµÚ¤Ó»ö¶ÈÉôÌç¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://www.bengo4.com/corporate/
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ»ÍÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ ¹õºê¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2005Ç¯7·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§545É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·î¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¦ÊÛ¸î»Î¡¡¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼¡¤Î¾ï¼±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÈÀìÌç²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡ÖÀÇÍý»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡ÖBUSINESS LAWYERS¡×¡¢·ÀÌó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¡×¤òÄó¶¡