「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE」 クリスマス期間限定ディナーコースご予約開始
全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫) が運営するレストラン「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（レストランルーク ウィズ スカイラウンジ）」では、12月18日（木）～12月25日（木）のクリスマス期間限定で、特別ディナーコースのご予約を開始いたしました。夜景を存分にお楽しみいただける窓際確約プランや個室プランなど、ご要望に合わせてお選びいただけます。地上47階からの景色を前に、ここでしか味わえない贅沢なひとときをお過ごしください。
クリスマス期間限定 特別ディナーコース
2025年のクリスマスは、オマール海老のパスタや国産牛フィレ肉のグリルなど、厳選素材をふんだんに使用したコースをお届けいたします。南イタリアやその周辺の地域の料理をテーマにした、モダンイタリアンをご賞味ください。一面ガラス張りの空間から望む絶景がクリスマスの夜を特別に彩ります。
＜ディナーコースメニュー＞ \24,200（窓際確約プラン）
【Xmasのひとくち】アオリイカ 雲丹 根セロリ、本鮪 キャビア ビーツ
【アンティパスト】寒鰤 大根 カリフラワー アマルフィカーナ
【アンティパストカルド】鴨 フォアグラ 八角 スティックスタイル
【プリモピアット】オマール海老 ラグーガンベロット カサレッチェ
【ペシェ】アンコウ 焼葱 深緑
【氷菓】薔薇 プロッセッコ グラニータ
【カルネ】国産牛フィレ 黒トリュフ 牛蒡 大地
【ドルチェ】トロンケット ディ ナターレ ピスタチオ アマレーナ
＜ディナーコース概要＞
価格：\18,700～（税・サービス料込み）
日程：12月18日（木）～12月25日（木）
12月18日（木）・19日（金）・22日（月）・23日（火） 17:30～22:00(コース最終入店20:00)
12月20日（土）・21日（日） 2部制 1部17:30～、2部20:00～
12月24日（水）・25日（木） 2部制 1部17:30～、2部20:30～
早期特典：11月30日(日) までに公式サイトからのご予約で特別価格にてご案内
詳細・予約サイト :
https://www.restaurant-luke.com/news/10171
施設概要
RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（レストランルーク ウィズ スカイラウンジ）
〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加ガーデン 47階
TEL 03-3248-0211
営業時間 ランチ 11:30～15:00(L.O.14:00)
アフタヌーン11:30～16:00(最終入店14:00)
ディナー17:30～22:00(L.O.21:00)
アクセス ・東京メトロ日比谷線 築地駅3番出口 徒歩5分
・東京メトロ有楽町線 新富町駅6番出口 徒歩7分
※貸し切り等で休業の場合がございます。事前に公式webサイトをご確認ください。
公式サイト https://www.restaurant-luke.com/restaurant.html
運営会社概要
■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ
■設立：1997年7月1日
■ファウンダー：杉元 崇将
■代表取締役社長：西村 輝夫
■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F
■従業員数：972名（2025年5月1日現在）
■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業
■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/
■公式アカウント：Facebook（ https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons ）
Twitter（ https://twitter.com/pdp_kandou ）
YouTube（ https://www.youtube.com/positivedreampersons ）
Instagram（ https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/ ）