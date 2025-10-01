「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」前半メニュー・特典・グッズなどコラボカフェ詳細を公開！

写真拡大 (全12枚)

株式会社スクウェア・エニックス




　2025年10月29日(水)から「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」が開催いたします。


　本日、オリジナルメニューや特典、新作グッズの情報を公開いたしました。皆様のご来店をお待ちしております。


■コラボメニュー

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】に提供するメニューをご紹介いたします。



「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」フードメニュー

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」デザートメニュー


「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」ドリンクメニュー

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」テイクアウトメニュー


■特典

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場の前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】にプレゼントする各種特典をご紹介いたします。



「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルコースター

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルステッカー

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルイラストカード


■コラボグッズ

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」で販売されるグッズラインナップをご紹介いたします。



「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ

【ご利用・ご予約方法】

「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場の前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】の店内予約を10/3(金)15時から開始いたします。


※先着予約制となっております。



詳細は公式HPをご確認ください。


公式HP：https://inuboku15th-cafe.motto-cafe.com/tokyo/



「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場 前半期間の予約情報

【15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ　開催概要】

　 　公式HP：https://inuboku15th-cafe.motto-cafe.com/


　　　　　 X：@inuboku_cafe


ハッシュタグ：#いぬぼく15thカフェ


　　入場方法：先着予約制


※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。



■東京会場


会期：前半期間　2025年10月29日（水）～2025年12月4日（木）


　　　後半期間　2025年12月5日（金）～2026年1月18日（日）


会場：motto cafe 池袋店


※2025年12月30日(火)～2026年1月5日(月)は年末年始休業となります。



■大阪会場


会期：2025年11月26日（水）～2026年2月8日（日）


会場：motto cafe 大阪店


※2025年12月30日(火)～2026年1月5日(月)は年末年始休業となります。