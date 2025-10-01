「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」前半メニュー・特典・グッズなどコラボカフェ詳細を公開！
2025年10月29日(水)から「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」が開催いたします。
本日、オリジナルメニューや特典、新作グッズの情報を公開いたしました。皆様のご来店をお待ちしております。
■コラボメニュー
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】に提供するメニューをご紹介いたします。
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」フードメニュー
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」デザートメニュー
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」ドリンクメニュー
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」テイクアウトメニュー
■特典
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場の前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】にプレゼントする各種特典をご紹介いたします。
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルコースター
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルステッカー
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」オリジナルイラストカード
■コラボグッズ
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」で販売されるグッズラインナップをご紹介いたします。
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」販売グッズ
【ご利用・ご予約方法】
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場の前半期間【10月29日(水)～12月4日(木)】の店内予約を10/3(金)15時から開始いたします。
※先着予約制となっております。
詳細は公式HPをご確認ください。
公式HP：https://inuboku15th-cafe.motto-cafe.com/tokyo/
「15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ」東京会場 前半期間の予約情報
【15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあカフェ 開催概要】
公式HP：https://inuboku15th-cafe.motto-cafe.com/
X：@inuboku_cafe
ハッシュタグ：#いぬぼく15thカフェ
入場方法：先着予約制
※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。
■東京会場
会期：前半期間 2025年10月29日（水）～2025年12月4日（木）
後半期間 2025年12月5日（金）～2026年1月18日（日）
会場：motto cafe 池袋店
※2025年12月30日(火)～2026年1月5日(月)は年末年始休業となります。
■大阪会場
会期：2025年11月26日（水）～2026年2月8日（日）
会場：motto cafe 大阪店
※2025年12月30日(火)～2026年1月5日(月)は年末年始休業となります。