【感染症対策VR】“見えない汚染”を可視化――手指衛生の実践を促す体験教材を本格提供

株式会社白獅子（本社：岡山県岡山市、以下 白獅子）は、「感染症対策VR」を開発・社会実装し、引き続きレンタル提供と研究現場の要件に合わせた開発支援（開発受託）を拡充いたします。

このVRコンテンツは病原体の拡散や手指衛生の重要性をVRで可視化し、短時間でも“自分ごと化”を促す体験設計が特長です。

実写コンテンツに加えて、CG／VRソフト開発の技術力で、研究設計→教材化→効果測定→運用定着までを一気通貫で支援します。

感染症対策VRの視聴中画面のキャプチャ画像（医師編）。感染症対策VRの視聴中画面のキャプチャ画像（看護師編）。

背景-“見えない”を見える化し、行動へ

講義や映像だけでは伝わりづらい病原体の存在・動きを、患者視点のVR体験で理解に落とし込みます。

体験後は「なぜ手指衛生が必要か」への納得が高まり、現場での行動変容と定着につながります。

▷岡山大学医学部での活用事例はこちら。(https://www.snowlion.co.jp/post/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9A%84%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AEvr-%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%AD%A6%E7%A7%91%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%81%94%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B)





監修：岡山大学病院 感染症内科 萩谷英大 医師

位置づけ：本コンテンツは医療行為・診断を代替するものではなく、教育・啓発用途のVR教材です。

評価設計：体験前後アンケート／行動観察（手指衛生の遵守行動・清拭手順の理解度）など、効果測定フレームをご提供します。

安全配慮：高フレームレート／移動量の最適化によりVR酔いを低減。会場運用マニュアル・消毒手順・使用者向け保険にも対応します。

提供メニュー

レンタル（短期利用）：機材一式を郵送で提供。授業・研修・イベントにすぐ導入できます。

料金や利用フローは案内ページをご覧ください。

https://www.snowlion.co.jp/post/2025bosai-rental

研究開発支援（開発受託）：実写／CGを適切に組み合わせ、研究仮説に沿ったVR教材や評価システムを設計・開発。限られた研究費での段階導入もご相談ください。

実装と評価

教育現場での活用：岡山大学病院、岡山大学医学部、多くの基幹病院で実践的学習ツールとして活用され、高い評価を得ています。

産学官連携と社会実装

白獅子は、大学・研究機関・自治体と連携し、コンテンツ拡充や検証設計を通じて「専門家知見に根差した再現」を社会へ提供してきました。

感染症対策VRも、当社の「災害体験VR」群と連携し、災害医療の体験教材として位置づけ、研究結果を現場で使える教材へ落とし込むことを重視しています。



▷ 研究支援のご案内はこちら。(https://www.snowlion.co.jp/post/researchsupport)

私たちが多様な研究機関と協力する理由は、各研究機関の強味、特徴をコンテンツデザイン、開発へ活かし、機能と役割を強化するためです。

講演・知見共有：教育効果測定や運用ノウハウを講演・発信しています。

災害体験VRのご案内

https://www.snowlion.co.jp/xr



環境ワンヘルス研究会での講演

https://www.snowlion.co.jp/post/_0906



災害医療における感染症対策から避難所運営まで、VRでの演習を提案

https://www.snowlion.co.jp/post/disastermedicine

今後の展開（次回作の予告）

患者視点版に続き、「医療従事者目線」での感染症対策VRの開発を進行中です。

実務の意思決定・動作の流れに沿った体験設計で、教育と現場運用の橋渡しを図ります。



その他、医療関連XR（VR）コンテンツはこちら。

▷ VRで変わる薬学教育の未来～沢井製薬株式会社・岡山大学病院薬剤部との共同開発が実現した"実践力を育てる学習"～(https://www.snowlion.co.jp/post/pharmaceuticaleducationthrough-vr)

代表者コメント

「感染症対策は“知っている”だけでは徹底されません。見えない脅威を体験として理解し、現場の動作に落とし込むことが重要です。私たちは、研究・教育・運用の中、限られた予算でも必ず形にする伴走支援を続けてまいります。」

（株式会社白獅子 代表取締役 春名義之）

会社名：株式会社白獅子（Snowlion.Inc）

所在地：岡山市北区（岡山大学内インキュベータ）／

事業内容：医療・災害・教育分野に特化した3DCG制作およびXR（VR/AR/MR）開発、研究支援（開発受託）

コーポレートサイト：https://www.snowlion.co.jp/

お問い合わせ

感染症対策VR（レンタル／開発）：詳細・申込みページをご覧ください。

https://www.snowlion.co.jp/production



研究開発のご相談：研究支援ページよりお問い合わせください。

https://www.snowlion.co.jp/3dcg-develop