自分ご褒美に！いちじくをまるごと３つ包んだロールケーキが登場！　松坂屋上野店　最旬グルメ

松坂屋上野店の食品フロアほっぺタウンでは、週替わりで人気ショップをイベント展開中。１０／８（水）からは、〈メープルハウス〉が出店！旬のいちじくをまるごと３つ使用した贅沢なロールケーキは見た目のインパクト抜群！果実の上品な甘みとふんわりスポンジのハーモニーを楽しめるご褒美スイーツです。また、千葉の名物〈なごみの米屋〉からは「ぴーなっつ最中」が登場。１個からでも購入可能！食べやすいサイズの最中はブレイクタイムのおともにもおすすめです。松坂屋上野店の最旬グルメ６ブランドをご紹介します。



〈メープルハウス〉まるごといちじくロール（１本）　２,７００円／１階　和洋菓子イベントスペース


旬を迎え、みずみずしくおいしさを増しているいちじくを丸ごと３つ包んだ贅沢なロールケーキ。果物の上品な甘みと、ふんわりやわらかいスポンジが魅力です。





〈なごみの米屋〉ぴーなっつ最中（１個）　１６０円／１階　和洋菓子イベントスペース


風味豊かなぴーなっつの甘煮が煉り込まれた餡を、愛らしい落花生の形の最中種に詰めました。





〈Ｂｕｔｔｅｒｓ〉バターミルクケーキ（５個入）　１,２９６円／１階　お江戸新町イベントスペース


ミルクの旨味とバターのコクがたくさん詰まったフィナンシェ。コンデンスミルクとグラスフェッドバターを一緒に焦がし、フィナンシェ生地に混ぜ合わせて焼き上げました。





〈朧～ＯＢＯＲＯ～〉知床旨塩ザンギ（１００ｇ）　５４０円／地下１階　ほっぺタウン催事場


北の大地で育った道産鶏肉使用。冷めても美味しい唐揚げです。





〈吉祥吉〉神戸牛焼肉＆ステーキ弁当（１食 ）　２,２６８円／地下１階　ほっぺタウン催事場


しっかりとした「神戸牛本来の味」を楽しめる赤身が美味しいお弁当。





〈富泉楼（フウセンロウ）〉フカヒレ焼売（１パック８個入）　１,４５８円／地下１階　ほっぺタウン催事場


山・海の食材を中華で融合させ、手作りでヘルシーな味わいの焼売です。





