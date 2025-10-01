【MaaS】北海道日高町のデマンドバス「すこバス」の本格運行開始とエリア拡大の実証運行開始のお知らせ
株式会社駅探（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：菊井 健大、以下「当社」）は令和７年度日高町共創モデル実証運行事業として、日高町全域における共創事業（交通・買い物・健康づくり）への展開として、日高町におけるMaaS「すこバス」の本格運行（富川・門別本町方面）と実証運行（日高地区方面、広富・豊郷・清畠方面）を令和７年10月1日より参画することをお知らせいたします。
日高町と日高町地域公共交通活性化協議会（事務局：日高町企画財政課）では少子高齢化社会に対応していくため、住民の生活と交通を維持するため「交通と健康」による健康づくりにも繋がる新たなモビリティサービスの構築を目指して、令和6年10月1日から令和7年8月30日の期間、ＡＩを活用したデマンド交通の実証運行を実施してきました。
その中で弊社は生活インフラであるLINEの公式アカウント上で利用可能な予約システムを提供しております。
この度本運行に向け運行時間や料金などの見直しを行い、「公共交通利用の促進」と「健康づくり」と「地域経済の消費」を結びつけた、地域住民が利用しやすい交通環境である「ＡＩデマンド交通のすこバス」を本日、令和7年10月1日から本格運行を開始する運びとなりました。
また日高地区と広富、豊觶、清畠方面においても、本日より３ヶ月間の試験運行を開始いたします。
今後も日高町の住民の皆様にとって利便性向上を図り、持続可能な観光交通体系の活性化および構築に貢献していきます。
そして、今後もこれらの取り組みにより得られるノウハウやデータを活かし、安心安全で快適なモビリティ社会の実現、持続可能な社会の実現を目指します。
【運行概要】
▼富川・門別本町方面（本格運行）
・運行日：月～土（日・祝を除く）
・運行時間：8:00 ～ 17:00
・運賃：\500
▼広富・豊郷・清畠方面（実証運行）
・運行期間：2025/10/1（水） ～ 2025/12/30（火）
・運行日：月～土（日・祝を除く）
・運行時間：7:30 ～ 19:00
・運賃：\500
▼日高地区方面（実証運行）
・運行期間：2025/10/1（水） ～ 2025/12/30（火）
・運賃：エリア別料金（10/31まで無料）
・日高市街地内、千栄地区内：\300
・日高市街地 ↔ 千栄地区：\500
・日高市街地 ↔ 占冠：\600
予約方法：日高町LINE公式アカウント または 電話（もんべつ交通：090-9024-3523）
【プロジェクト構成員一覧】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/9579/table/95_1_76c0c7863c111f78e98b3d580a95b75c.jpg?v=202510020326 ]
